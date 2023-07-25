Госдума приняла в третьем чтении законопроект о внедрении вторичной переработки упаковки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о внедрении вторичной переработки упаковки. Теперь утилизировать отходы от упаковки будут обязаны компании, которые производят ее, а не товар. Этим в том числе будут заниматься импортеры.



Чтобы бизнес имел возможность подготовиться к нововведениям, ответственность планируют повышать постепенно.

Рассчитывается, что в 2025 году будут утилизировать до 55% упаковки, в 2026 году — до 75%, с 2027 года — 100%.

realnoevremya.ru/Роман Хасаев

В конце марта Минпромторг России призвал запретить импорт одноразовой пластиковой посуды в стране и рассмотреть возможность ограничения ее производства. С рынка могут исчезнуть ватные палочки, одноразовая посуда, контейнеры, стаканчики, пакеты и другие изделия из пластика. Всего в списке 28 товаров, которые предлагают заменить биоразлагаемыми аналогами, изделиями из стекла, бумаги и дерева.

В апреле Кабмин России предложил обязать производителей утилизировать 100% упаковки с января 2027 года.

Российский экологический оператор предложил запретить цветные пластиковые бутылки с 2024 года. В Минпромторге предлагают запретить и другие виды упаковки, например тару с этикеткой из ПВХ и упаковку, для которой использовались нерастворимые клеи.



Согласно документам РЭО, в 2024 году в России могут запретить до пяти видов пластиковой упаковки, а к 2030-му их число планируют довести до 20 видов. Ограничение цветной пластиковой тары — первый этап, с которого предлагает начать оператор.

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Маргарита Головатенко