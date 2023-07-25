Госдума приняла в третьем чтении законопроект о внедрении вторичной переработки упаковки
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о внедрении вторичной переработки упаковки. Теперь утилизировать отходы от упаковки будут обязаны компании, которые производят ее, а не товар. Этим в том числе будут заниматься импортеры.
Чтобы бизнес имел возможность подготовиться к нововведениям, ответственность планируют повышать постепенно.
Рассчитывается, что в 2025 году будут утилизировать до 55% упаковки, в 2026 году — до 75%, с 2027 года — 100%.
В конце марта Минпромторг России призвал запретить импорт одноразовой пластиковой посуды в стране и рассмотреть возможность ограничения ее производства. С рынка могут исчезнуть ватные палочки, одноразовая посуда, контейнеры, стаканчики, пакеты и другие изделия из пластика. Всего в списке 28 товаров, которые предлагают заменить биоразлагаемыми аналогами, изделиями из стекла, бумаги и дерева.
В апреле Кабмин России предложил обязать производителей утилизировать 100% упаковки с января 2027 года.
Российский экологический оператор предложил запретить цветные пластиковые бутылки с 2024 года. В Минпромторге предлагают запретить и другие виды упаковки, например тару с этикеткой из ПВХ и упаковку, для которой использовались нерастворимые клеи.
Согласно документам РЭО, в 2024 году в России могут запретить до пяти видов пластиковой упаковки, а к 2030-му их число планируют довести до 20 видов. Ограничение цветной пластиковой тары — первый этап, с которого предлагает начать оператор.
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комментарии
Это вопрос улучшения сбора налога, который пойдет туда, куда сейчас все налоги идут. С пользователей упаковки собирать сложнее, чем с производителей.
Значит, упаковка подорожает просто и простые граждане за все заплатят в итоге. Никакой бизнес на себе эти налоги не оставит, перекинет по цепочке дальше.