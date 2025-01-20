Стивен Кинг призвал отменить «Оскар» из-за пожаров в Лос-Анджелесе

Его слова вызвали широкий общественный резонанс, разделив мнения как среди поклонников, так и в профессиональном сообществе

Фото: Динар Фатыхов

Американский писатель Стивен Кинг выступил с неожиданным заявлением, предложив отменить церемонию вручения кинопремии «Оскар» в этом году. Причиной его призыва стали разрушительные пожары, охватившие Лос-Анджелес и прилегающие районы. Свое мнение автор выразил в социальной сети BlueSky, отметив, что проводить торжественное мероприятие на фоне масштабной трагедии он считает неуместным.

«В этом году я не буду голосовать на «Оскаре». По-моему, его нужно отменить. Никакого гламура, пока Лос-Анджелес в огне», — написал Кинг. Его слова вызвали широкий общественный резонанс, разделив мнения как среди поклонников, так и в профессиональном сообществе. Одни поддержали позицию писателя, выразив солидарность с пострадавшими, другие указали на значимость церемонии для экономики региона. Эксперты отмечают, что «Оскар» — это не только гламурное шоу, но и важный источник рабочих мест, а также способ поднять моральный дух жителей, которые нуждаются в отвлечении от трагических событий.

Пожары в Калифорнии начались утром 7 января в престижном районе Пасифик-Палисейдс и стремительно распространились по округу Лос-Анджелес. Согласно официальным данным, на данный момент огонь унес жизни 25 человек, а количество уничтоженных строений превысило 12 тыс. Выступая на тему катастрофы, избранный президент США Дональд Трамп назвал ее последствия хуже возможного ядерного удара.

Тем не менее Академия кинематографических искусств и наук заявила, что церемония вручения «Оскара» пройдет в марте, как и планировалось. Однако изменения в графике все же были внесены: объявление номинантов перенесли на 23 января, а срок голосования для членов академии продлили. Решение сохранить церемонию вызвало дискуссии, где столкнулись противоречивые точки зрения о моральной и практической целесообразности проведения церемонии в условиях кризиса.

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Екатерина Петрова