«Это не мое решение»: бессменного директора первого частного роддома Казани сместили в замы

Смена руководства

Как стало известно «Реальному времени», главный внештатный репродуктолог Минздрава РТ и генеральный директор АО «АВА-Казань» Фирая Сабирова, которая до сих пор была бессменным руководителем компании с момента ее основания в 2007 году, покинула свою должность.

Многопрофильный медицинский центр создавали при ее участии как проект государственно-частного партнерства между петербургской компанией «АВА-Петер», Минздравом РТ и администрацией Казани. Фактически это был первый в республике коммерческий родильный дом, который специализировался на проблемах бесплодия и был главным конкурентом «Клиники Нуриевых». В 2017 году интерес к покупке компании проявил владелец «Северстали» Алексей Мордашов, а год спустя медицинский центр пережил ребрендинг, взяв новое название «Скандинавия».

Сейчас компанию возглавил экс-глава казанского горздрава, бывший главврач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ильнур Халфиев, который также является управляющим казанской фармкомпании «Таир Медикал».

Многопрофильный медицинский центр создавали в 2007 году как проект государственно-частного партнерства. realnoevremya.ru

На вопрос о том, чем вызвано это кадровое решение и кем оно было принято, Фирая Сабирова в беседе с «Реальным временем» ответила так:

— Это не мое решение, все вопросы к новому руководству, — сообщила заслуженный врач республики.

Связаться с Ильнуром Ниловичем оперативно не удалось, на звонки он пока не отвечает. Но редакция готова опубликовать комментарий нового директора компании в любой момент.

Сейчас компанию возглавил экс-глава казанского горздрава, бывший главврач РЦОЗ и МП Ильнур Халфиев. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой мэрии Казани/ kzn.ru

«Много задач — по абортам, репродуктивному здоровью»



Уступив место гендиректора в АО «АВА-Казань», Сабирова не ушла из самой компании. Она остается в медицинском центре в качестве заместителя Халфиева. Эту информацию нашему изданию подтвердила сама Фирая Маратовна, попутно рассказав, чем теперь займется:

— Нет, я не ухожу. Во-первых, продолжу работать по своему направлению, которым я занимаюсь всю свою сознательную жизнь, — это репродуктивное здоровье. Есть проекты, которые я буду реализовать, в том числе продолжая работать в «АВА-Казани» и являясь главным внештатным специалистом по репродуктивному здоровью Минздрава. На самом деле, для меня, наверное, это возможность больше работать на республику. Потому что сейчас очень много задач — по абортам, по сохранению репродуктивного здоровья, у нас есть проект «Молодожены», который мы реализуем. Поэтому, в принципе, я работаю. В компании я теперь заместитель генерального директора по репродуктивной медицине.

Сейчас в республике много задач по сохранению репродуктивного здоровья, отметила Фирая Сабирова. realnoevremya.ru

В минувшем году в республике активно обсуждали проект «Передумала.ру» по прерыванию начатых абортов, который продвигает детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. Инициативу не одобрили эксперты в медицинском и юридическом сообществе.

— Я считаю, что без акушера-гинеколога такой проект продвигаться в принципе не может! Во-вторых, да, я говорю, что в том числе и в России этот метод не применяется, потому что, еще раз говорю, мы работаем всегда по клиническим протоколам и клиническим рекомендациям. На сегодняшний день такого протокола не существует в России, — заявляла тогда Фирая Сабирова, комментируя инициативу.

Компания на рынке 15 лет, по данным портала «СПАРК-Интерфакс», в ней работают 186 человек (по состоянию на декабрь 2022 г.). Минувший год завершила с чистой прибылью в 39 млн рублей при обороте в 456 млн рублей.

Василя Ширшова