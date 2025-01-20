Минобороны: в Татарстане сбили два украинских беспилотника
Согласно данным Минобороны, с 06.00 до 07.00 дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Татарстана.
Также МЧС России сообщили, что в республики сохраняется опасность атаки БПЛА. Жителям рекомендуется оставаться дома и не подходить близко к окнам.
Напомним, что Управление образования Казани подтвердило, что образовательные учреждения города функционируют в обычном режиме, несмотря на утреннюю попытку атаки беспилотников.
В результате попытки атаки БПЛА на промышленные предприятия в Казани обломок упал рядом с домом на улице Можайского. Спецслужбы провели проверку и подтвердили, что деталь не представляет опасности, угрозы жизни нет, а ситуация в районе остается безопасной.
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