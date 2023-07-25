Структуры телеканала «Дождь»* признали нежелательными в России
Структуры телеканала «Дождь»*, внесенного в список иностранных агентов, признали нежелательными в России, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
— Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранных организаций SIA TV Rain (Латвия) и TVR Studios B.V. ( Нидерланды), — указано в сообщении.
Речь идет о структурах, созданных иностранной журналисткой Натальей Синдеевой*, признанной иноагентом и имеющей российское гражданство.
Организации были созданы после принятия Генпрокуратурой и Роскомнадзором мер по ограничению доступа к сайту, телеканалу и страницам в социальных сетях в отношении российского ООО «Телеканал Дождь»* за систематические нарушения законов о СМИ и об информации.
* Внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента
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