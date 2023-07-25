Суд Татарстана не согласился с уничтожением оборудования криптофермы в метро

Сегодня Верховный суд Татарстана поправил приговор Вахитовского суда Казани по делу руководителей МУП «Метроэлектротранс», осужденных за злоупотребление полномочиями путем использования мощностей подземки для майнинга криптовалюты. Допнаказание для фигурантов было отменено, как и решение в части судьбы вещдоков, сообщили «Реальному времени» адвокаты осужденных.



Напомним, ранее районный суд наказал бывшего главного инженера МУП Алексея Смирнова и главу службы энергохозяйства наземного транспорта Антона Шкаберина условными сроками в 2 года с испытательными в 1,5 года. А еще запретил обоим занимать в течение двух лет должности на государственной и муниципальной службе. Именно с этим запретом сегодня не согласилась апелляционная инстанция, оставив основное наказание в силе.

На заседании ВС РТ осужденные и их защитники настаивали на оправдании. А кроме того, отмечали — оборудование для криптофермы закупалось Смирновым, Шкабериным и их партнером, само по себе такое оборудование не является преступным, как и майнинг, а значит — приговор райсуда в части уничтожения изъятой в подземке техники незаконен. С этими доводами отчасти согласился и Верховный суд. И отменил приговор в части уничтожения вещдоков, указав — вопрос о судьбе изъятого оборудования Вахитовский суд должен рассмотреть повторно.

realnoevremya.ru

Защита не исключает, что обвинительный приговор и сегодняшнее решение будут обжалованы в кассации.

Напомним, в ходе судебного процесса было установлено: в марте 2021-го обвиняемые приобрели 25 единиц оборудования для будущей криптовалютной фермы, установили его на тяговой подстанции МУП «Метроэлектротранс» и подключились к ее мощностям. Проработала ферма до 25 мая того же года, в этот день ее накрыли сотрудники ФСБ. Ущерб предприятия от энергозатрат на майнинг силовики оценили в 567 тысяч рублей.

Однако обвиняемые и защита считали и считают доказанной куда меньшую сумму — 28 тысяч рублей, рассчитанную главным энергетиком МУП. С данной цифрой согласился и официальный представитель потерпевшего предприятия, указав, что эта сумма подсудимыми уже погашена. В прениях адвокаты обвиняемых просили об оправдании, ссылаясь на то, что такой ущерб не является существенным, а значит, и действия сотрудников не образуют вменяемого им преступления.