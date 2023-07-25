Число госпитализаций пациентов с COVID-19 в Татарстане выросло почти в полтора раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане вновь зафиксирован рост числа госпитализаций пациентов с коронавирусом. С 17 по 23 июля в больницы попали 33 человека, что в 1,43 раза больше, чем за предыдущие семь дней, подсчитало «Реальное время», изучив данные федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

С 10 по 16 июля в Татарстане госпитализировали 23 человека, заразившихся COVID-19. Их оказалось на 34% меньше, чем за предыдущую неделю.

3—9 июля в больницы попали 35 татарстанцев. Рост числа госпитализаций, по сравнению с предыдущей неделей, составлял 25%.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По последним данным, в Татарстане зарегистрировано 206 537 случаев COVID-19, из которых 59 — за неделю с 17 по 23 июля. Вылечились от коронавируса 204 388 человек, умерли — 2 010.

Вся важная информация о коронавирусе в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».



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Татьяна Демина