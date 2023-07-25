В Татарстане работает более 40 современных объектов отдыха на природе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане на сегодняшний день функционирует свыше 40 современных объектов отдыха на природе — это глэмпинги, кемпинги, эко-отели и базы отдыха. Об этом рассказала руководитель департамента «Дирекция по природным территориям» фонда «Институт развития городов РТ» Оксана Саргина на брифинге в кабмине республики.

— Сейчас доступны 42 современных объекта в 16 районах республики. Это объекты и глэмпинг-формата, и кемпинги, и эко-отели, и новые современные базы отдыха, — сообщила она.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в 2023 году Татарстан не получил субсидии на инвестпроекты по созданию глэмпингов. Республика намерена бороться за получение финансирования на создание новых модульных средств размещения в случае выделения дополнительного финансирования.



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Татьяна Демина