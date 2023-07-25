Делегация Минобороны России во главе с Сергеем Шойгу посетит КНДР

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Делегация Министерства обороны России во главе с главой ведомства Сергеем Шойгу отправится в КНДР. Она поучаствует в торжествах в честь 70-летия победы корейского народа в войне 1950—1953 годов.

Визит в КНДР запланирован на 25—27 июля, сообщили в Минобороны России. По задумке ведомства, он должен поспособствовать укреплению двухсторонних военных связей и стать важным этапом развития сотрудничества между двумя государствами.

Российскую делегацию на торжества пригласило Министерство обороны КНДР.

Напомним, в апреле 2019 года глава КНДР Ким Чен Ын посещал Россию. Он встретился с российским лидером Владимиром Путиным и провел с ним переговоры.



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Татьяна Демина