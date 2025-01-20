31-я церемония «Золотой Маски» пройдет в Казани — в новом здании театра Камала
31-я церемония «Золотой Маски» пройдет в Казани, в новом здании театра Камала. Об этом заявил народный артист России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и театра «Современник» Владимир Машков.
— Такое ощущение, что это такой кристалл таланта, — сказал он.
Сегодня состоялась официальная церемония открытия нового здания театра Камала, на которой была подписана символическая афиша.
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