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31-я церемония «Золотой Маски» пройдет в Казани — в новом здании театра Камала

11:39, 20.01.2025
31-я церемония «Золотой Маски» пройдет в Казани — в новом здании театра Камала
Фото: Динар Фатыхов

31-я церемония «Золотой Маски» пройдет в Казани, в новом здании театра Камала. Об этом заявил народный артист России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и театра «Современник» Владимир Машков.

— Такое ощущение, что это такой кристалл таланта, — сказал он.

Сегодня состоялась официальная церемония открытия нового здания театра Камала, на которой была подписана символическая афиша.

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