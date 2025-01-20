31-я церемония «Золотой Маски» пройдет в Казани — в новом здании театра Камала

Фото: Динар Фатыхов

31-я церемония «Золотой Маски» пройдет в Казани, в новом здании театра Камала. Об этом заявил народный артист России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и театра «Современник» Владимир Машков.

— Такое ощущение, что это такой кристалл таланта, — сказал он.

Сегодня состоялась официальная церемония открытия нового здания театра Камала, на которой была подписана символическая афиша.