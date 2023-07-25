В Татарстане за неделю коронавирусом заразились 59 человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане с 17 по 23 июля коронавирус выявили у 59 человек. Всего в республике с начала пандемии зафиксировали 206 537 случаев COVID-19, информирует федеральный оперштаб.

За неделю госпитализировали 33 жителя республики. За это же время от коронавируса выздоровели 246 человек. Всего за три года вылечились 204 388 человек.

Новых случаев смерти от COVID-19 в республике за неделю не зарегистрировано. Всего от коронавируса умерли 2 010 татарстанцев.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, за неделю с 10 по 16 июля в Татарстане коронавирус подтвердился у такого же числа пациентов — 59. Вся важная информация о коронавирусе в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

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Маргарита Головатенко