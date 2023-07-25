Госдума приняла поправку о призывном возрасте с 18 до 30 лет с начала 2024 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Государственная дума во втором и в третьем чтении приняла поправку закреплении призывного возраста срочной службы в России с 18 до 30 лет уже с 1 января 2024 года. Ее подготовили ко второму чтению законопроекта.

Таким образом, поэтапного повышения границ призывного возраста в России, который предполагался изначально, не предусмотрено. Нижнюю планку сдвигать с 18 лет до 21 года не будут.

Напомним, поэтапно увеличить нижнюю планку призывного возраста граждан с 18 до 21 года предложил министр обороны России Сергей Шойгу в декабре 2022 года. Верхнюю границу, по его задумке, повысят с 27 до 30 лет.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Законопроект о корректировке призывного возраста срочной службы в Госдуму внесли в марте 2023 года. В начале июня Комитет нижней палаты российского парламента по обороне рекомендовал принять его в первом чтении.

В первом чтении Госдума приняла законопроект о поэтапном повышении в России призывного возраста в середине июня. Он предполагал поэтапное смещение нижней границы с 18 лет до 21 года, а верхней — с 27 до 30 лет.



На прошлой неделе глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что нижнюю планку призывного возраста хотят оставить без изменений. Решение он объяснил тем, что «очень много ребят хотят пойти и служить именно в 18 лет». Идею сохранить существующую нижнюю границу призывного возраста не оценили в Совете Федерации.



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Татьяна Демина