Алексея Песошина избрали председателем совета директоров «Татэнерго»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин единогласно избран председателем совета директоров АО «Татэнерго», такое решение приняли сегодня на заседании совета в Доме правительства республики, сообщает пресс-служба раиса региона.



Секретарем совета директоров компании избрана юрисконсульт отдела корпоративного управления АО «Татэнерго» Алина Юртаева.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Избрать председателя и секретаря совета директоров АО «Татэнерго» было необходимо в связи с решением единственного акционера от 30 июня 2023 года об избрании нового состава совета директоров. Были избраны члены комитетов совета директоров АО «Татэнерго» и утвержден план работы на второе полугодие текущего года и первое полугодие 2024 года.



На заседании были рассмотрены вопросы, связанные с выполнением рекомендаций, принятых на заседании Кабмина Татарстана 25 мая. Тогда «Татэнерго» поручили совместно с исполкомом Агрызского района до 15 сентября организовать эффективную форму эксплуатации системы теплоснабжения города Агрыза. Сейчас организована работа по всем направлениям — эксплуатация и ремонт, лицензирование и получение тарифов.

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Маргарита Головатенко, видео: пресс-служба раиса Татарстана/Давид Абдуллин