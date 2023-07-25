После взрыва бытового газа в Нижнекамске возбудили уголовное дело

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По факту взрыва бытового газа в Нижнекамске возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ), сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

Хлопок бытового газа и последующее возгорание случились рано утром 25 июля в одной из квартир на первом этаже многоквартирного дома по улице Вахитова.

В результате происшествия 26-летний мужчина получил травмы и ожоги, его госпитализировали. По предварительным данным, непосредственно перед хлопком мужчина вышел на балкон покурить, после чего его ударной волной выбросило на улицу. Известно, что одну женщину отправили на амбулаторное лечение.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе источник утечки газа. После обследования дома сотрудниками экстренных служб следователи приступят к осмотру места происшествия. В 05.29 пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Нижнекамская городская прокуратура организовала проверку по факту взрыва бытового газа.

По словам мэра Нижнекамска Рамиля Муллина, жителям всех пострадавших квартир со стороны властей будет оказана максимальная помощь. Он рассказал, что временное размещение граждан организовано в школе №12.

Главное о взрыве газа в многоквартирном доме Нижнекамска — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко