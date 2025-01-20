Мэр Казани об атаке беспилотников: «Целью являлись оборонные заводы»

Фото: Мария Зверева

Целью атаки беспилотников, которой подверглась сегодня утром Казань, стали оборонные заводы. Об этом сообщил на «деловом понедельнике» мэр города Ильсур Метшин.

— Утром наш город снова был атакован беспилотными летательными аппаратами. Это не первый случай. Как и прежде, целью являлись оборонные заводы. ПВО сработали, оставим эту тему специалистам и профильным ведомствам, которые сообщат о своих результатах, — заявил он.

Мэр Казани добавил: помимо повреждения промышленных предприятий, целью является распространение хаоса и паники. Он призвал горожан сохранять «холодную» голову, продолжать работать и созидать.

Сегодня утром МЧС объявило о возможной угрозе атак беспилотными воздушными судами в Татарстане и призвало жителей соблюдать осторожность. В Казани и Нижнекамске на данный момент закрыты аэропорты. Минобороны России сообщило, что над Татарстаном ночью был сбит один беспилотник. Власти республики заявили, все беспилотники, пытавшиеся атаковать промышленные предприятия, уничтожены.



Галия Гарифуллина