Второй Глобальный молодежный саммит пройдет в Казани в конце августа

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В конце августа в Казани пройдет второй Глобальный молодежный саммит для молодежи из стран-членов или наблюдателей Организации Исламского сотрудничества, стран БРИКС и Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает Минмолодежи Татарстана.



Заявочная кампания второго Казанского Глобального молодежного саммита стартовала. Участниками могут стать молодые люди от 18 до 35 лет с уровнем знания английского языка на уровне B2-C1. Преимуществом будут пользоваться лидеры молодежных объединений, представители ответственных за молодежь международных организаций, молодые предприниматели и ученые.

Участники обсудят несколько направлений: это семейные ценности, жизнь и достоинство, взаимоуважение и взаимопонимание, непрерывное обучение и профессиональная самореализация, дружба народов и национальная идентичность.

По программе организуют круглые столы и дискуссионные площадки, выставку достижений молодежной политики, подписание соглашений о сотрудничестве и форсайт-сессию по изменениям в молодежной среде.

В прошлом году Глобальный молодежный саммит проходил в Казани с 27 по 30 августа. В нем приняли участие представители 69 стран, в том числе Канады. Среди участников — молодые дипломаты и руководители иностранных и международных крупных молодежных организаций. Саммит прходит в рамках международной программы «Казань — Молодежная столица ОИС — 2022».

Известно, что по итогам Казанского глобального молодежного саммита будет сформирована долгосрочная программа международного молодежного сотрудничества по разным направлениям. Всего в 2022 году Казанский глобальный молодежный саммит посетили более 300 специалистов по делам молодежи из 67 стран — это специалисты из Ирана, Ливии, ОАЭ и других



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Маргарита Головатенко