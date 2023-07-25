Татарстан не планирует выделять республиканские гранты на создание глэмпингов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Татарстан пока не планирует учреждать республиканские гранты на создание и развитие глэмпингов. Об этом рассказала руководитель департамента «Дирекция по природным территориям» фонда «Институт развития городов РТ» Оксана Саргина на брифинге в кабмине республики.

— Нет, не планируется выдача отдельных грантовых средств на развитие некапитальной туристической инфраструктуры. Пока все мы развиваем за счет средств инвесторов и того гранта, что уже был 3 года подряд. Плюс сейчас есть грант по пляжам. Мы надеемся, что предприниматели за счет этих средств тоже благоустроят ту часть, на которую, как правило, всегда не хватает средств. Одно дело построить модуль, другое — благоустроить территорию и привести все это в порядок. Это те деньги, которые не приносят дохода, но сделать нужно для того, чтобы было все красиво. Поэтому пока нет, — заявила она.

В свою очередь, председатель Госкомитета Татарстана по туризму сообщил, что работа продолжается.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— 2023 год еще не закрыт. Надеемся, что наша работа принесет результат по поводу грантов в 2023 года. Пока подтвержденного финансирования нет, но мы работу продолжаем, — сказал он.

Напомним, Татарстан не получил субсидии на инвестпроекты по созданию глэмпингов в 2024 и 2025 годах. Республика намерена бороться за получение финансирования на создание новых модульных средств размещения в случае выделения дополнительного финансирования.



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Татьяна Демина