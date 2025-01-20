В Казани возбудили уголовное дело после гибели рабочего при обвале грунта

Фото: Динар Фатыхов

В Казани возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего в результате обвала грунта на улице Коломенской. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Уголовное преследование инициировано по ч. 2 ст. 216 УК РФ, касающейся нарушения правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека.

По предварительным данным, во время ремонта водоснабжения на улице Коломенской произошел обвал грунта, в результате которого 23-летний рабочий погиб на месте, а его 40-летний коллега был госпитализирован с травмами.

Прокуратура начала проверку, чтобы установить причины и обстоятельства происшествия, а также оценить соблюдение законодательства в области охраны труда. В случае выявления нарушений будет решен вопрос о дальнейшем прокурорском реагировании.

Анастасия Фартыгина