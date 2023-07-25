Президент России высказался о реальных зарплатах населения

Российский глава государства Владимир Путин рассказал о росте реальных зарплат жителей страны. Своим мнением он поделился с участниками совещания по экономическим вопросам.

— Реальные заработные платы впервые с 2018 года выросли двузначными темпами: в апреле — более чем на 10 процентов. Еще раз, как всегда, подчеркиваю: это среднее значение, и в разных случаях, по разным секторам, в разных регионах это по-разному смотрится, но тем не менее в среднем такой рост есть, и, повторю, именно в реальном выражении, — констатировал президент.

Глава государства назвал этот результат хорошим. По его мнению, показатель оказался выше ожиданий и предварительных расчетов.

realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В январе — апреле 2023 года реальная зарплата работников предприятий и организаций, включая субъекты малого предпринимательства, в Татарстане выросла на 9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. По данным Татарстанстата, среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций республики увеличилась на 15,6%.

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Айрат Назипов