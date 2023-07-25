В Татарстане переформатировали фестиваль «Скорлупино»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане в 2023 году яичный фестиваль «Скорлупино» пройдет в новом формате. Об этом сообщила организатор мероприятия Наиля Тазиева.

— Конечно, требования времени немножко поменять формат: такие веселые разудалые игры мы проводить не будем просто по причине того, что это будет не совсем уместно. Поэтому мы переформатировали событие этого года и сделали акцент именно на развитии и популяризации народной культуры и традиций, — рассказала она.

Наиля Тазиева рассказала, что команда фестиваля создает культурную карту Пестречинского района Татарстана, где и пройдет мероприятие. По ее словам, удалось найти факты, которых нет даже в музейных экспозициях.

Для гостей фестиваля проведут квест. Встречать их будут «доброй песней». Расширят примерно на четверть и ярмарку художественно-народных промыслов.

— Обязательно наша традиционная площадка «Скокопарк». В этом году мы ее расширили, кроме пород куриных мы представляем еще и различных животных, — сообщила Наиля Тазиева, уточнив, что будут как домашние питомцы, так и экзотические звери.



realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним в прошлом году на организацию и проведение фестиваля «Скорлупино» потратили более 2 млн рублей. В этом году мероприятие, зародившееся в 2016 году, пройдет в седьмой раз.

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Татьяна Демина