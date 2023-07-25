Строительство первого этапа Вознесенского тракта планируется завершить ко Дню Татарстана и Казани

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Первый этап строительства Вознесенского тракта в Казани планируется завершить к 30 августа — ко Дню Татарстана и его столицы. Речь об участке от улицы Даурской и до проспекта Победы, сообщил «Реальному времени» начальник УГИБДД МВД по РТ Рустем Гарипов.

Второй этап — от проспекта Победы до трассы М-7 — хотят закончить до 2025 года.

realnoevremya.ru / Динар Фатыхов

Также в целях улучшения дорожно-транспортной обстановки сейчас ведется разработка проекта реконструкции Мамадышского тракта со строительством трех разворотных петель — в районе улиц Клубной, Школьной, Амурской. Также собираются построить дополнительный пешеходный мост на участке между улицами Аббасова и Рахлина. Разработан и и проект реконструкции последней — с расширением проезжей части до четырех полос.

— Проводимый комплекс мер позволит улучшить дорожно-транспортную обстановку и увеличить пропускную способность Мамадышского тракта, — сообщил Гарипов.

realnoevremya.ru / Максим Платонов

В начале мая в Комитете внешнего благоустройства города рассказали, что все работы, проводимые в рамках строительства Вознесенского тракта, включая Аметьевскую магистраль, завершат и откроют в ноябре — как и было запланировано. Если будет возможность открыть дорогу раньше, то это сделают по завершении всех необходимых работ.

Жители города в социальных сетях выражали мнение, что участок уже давно можно было бы открыть, но власти «заставляют горожан объезжать дальними маршрутами»:

— В Москве за этот период не одна станция метро открывается новая, в Казани крохотный участок до ума довести не могут. Это показывает напрямую отношение города к своим жителям и гостям нашей столицы! — сетовали казанцы.

realnoevremya.ru / Максим Платонов

В апреле министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов говорил, что финансов на завершение строительства второго этапа Вознесенского тракта в Казани не хватает:

— Вознесенский тракт — дорога, состоящая из двух этапов. Первый этап, соединяющий улицу Гвардейскую и проспект Победы, — в этом году эта перемычка завершается. Очень удачный, хороший ход. Второй же этап будет проложен от проспекта Победы до федеральной дороги М-7. В связи с тем, что всех финансовых средств на завершение второго этапа у нас сегодня не хватает, было решено выполнить наиболее трудоемкие участки дорог. В частности, это завершение развязки на М-7, чтобы мы не мешали движению федеральной трассы, и все искусственные сооружения, которые по второму этапу будут проходить — наземные, подземные, такие вот трудоемкие участки. Ну и основную дорогу, которую мы должны выполнить, земполотно — такие работы будем проводить в этом году по Вознесенскому тракту, — рассказал он.

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Дарья Пинегина