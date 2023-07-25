Взрыв газа в многоквартирном доме Нижнекамска — главное

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

«Ситуация под контролем экстренных служб»

Сегодня около 5 часов утра в жилом доме на проспекте Вахитова в Нижнекамске взорвался бытовой газ, из-за чего произошел сильный пожар. Силы местного пожарно-спасательного гарнизона отреагировали на сообщение о ЧП и, прибыв на место, смогли спасти из горящего здания девятерых жителей, в том числе одного ребенка. По данным ГУ МЧС России по Татарстану, еще 15 человек смогли эвакуироваться самостоятельно к моменту приезда спасателей.

В 05.29 пожарным удалось ликвидировать открытое горение. После того как пожар был потушен, в пресс-службе ведомства заявили, что причины произошедшего еще предстоит установить. Вместе с этим проверку по факту взрыва бытового газа организовала и Нижнекамская городская прокуратура.

— По предварительным данным, сегодня утром в доме на проспекте Вахитова произошел взрыв газовоздушной смеси, пострадавшие госпитализированы, — сообщили в ведомстве.

Первоначально информация о пожаре появилась в социальных сетях. После того как видео и фото с места ЧП стали распространяться по интернету, факт происшествия подтвердил мэр города Рамиль Муллин:

— Сегодня утром на Вахитова, 11 произошел хлопок. Ситуация под контролем экстренных служб, на месте создан оперативный штаб, который будет решать все вопросы по мере их поступления. Обстоятельства происшествия на данный момент выясняются, — написал он.

По неофициальной информации, у дома повреждены несущие конструкции

Что касается пострадавших, то в пресс-службе Нижнекамской центральной районной больницы сообщили, что в медицинское учреждение был доставлен один тяжелый пострадавший, а еще одна женщина отправлена на амбулаторное лечение. На месте самого ЧП работают 11 бригад скорой помощи.

По данным телеканала «РЕН ТВ», который, в свою очередь, ссылается на собственные источники, у дома повреждены несущие конструкции. Однако официального подтверждения такой информации пока нет.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

По словам мэра Нижнекамска Рамиля Муллина, жителям всех пострадавших квартир со стороны властей будет оказана максимальная помощь. Он также рассказал, что временное размещение граждан организовано в школе №12.

— Держим ситуацию под контролем... В пункте временного размещения организован завтрак для жителей, — сказал Муллин.

По факту взрыва бытового газа в Нижнекамске возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ), сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий. В результате происшествия 26-летний мужчина получил травмы и ожоги, его госпитализировали. По предварительным данным, непосредственно перед хлопком мужчина вышел на балкон покурить, после чего его ударной волной выбросило на улицу. Известно, что одну женщину отправили на амбулаторное лечение.

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Максим Кокунин