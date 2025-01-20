В России могут запретить дистанционное обучения в медицинских вузах

Фото: Динар Фатыхов

В Госдуме России обсудят законопроект, который вводит запрет на исключительно электронное и дистанционное обучение в сфере среднего медицинского и фармацевтического образования. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил об этом в своем телеграм-канале, подчеркивая, что инициатива направлена на повышение качества медицинской помощи.

Володин заявил, что законопроект предполагает закрепление за Минздравом полномочий по разработке и утверждению типовых дополнительных профессиональных программ медицинского образования. Также предлагается обязать образовательные организации получать заключения Росздравнадзора. В случае невыполнения этого требования обучающиеся будут переведены в другие учреждения.

Данный законопроект внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов в июне прошлого года. Профильный комитет Госдумы по науке и высшему образованию уже поддержал инициативу и рекомендовал ее принятие в первом чтении.

Дмитрий Резнов / realnoevremya.ru

Володин подчеркнул важность повышения квалификации врачей и среднего медперсонала для эффективного применения новых технологий и методов диагностики. Он выразил обеспокоенность тем, что многие коммерческие организации, предлагающие обучение, не располагают необходимой инфраструктурой и квалифицированными преподавателями, что негативно сказывается на качестве медицинской помощи.

— От уровня подготовки кадров в здравоохранении зависит здоровье граждан, — добавил он, призвав подписчиков к обсуждению этой темы.

Анастасия Фартыгина