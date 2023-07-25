Россия запретила ввоз готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Правительство России запретило ввозить в страну готовой продукции из рыбы и морепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

— Отказ от импорта из Евросоюза, США, Норвегии освободит отдельные ниши рынка, которые заполнят отечественные производители, чьи мощности позволяют полностью обеспечить потребности внутреннего рынка в подобной продукции. Российские компании получат возможность для увеличения объемов производства, расширения ассортимента и увеличения числа рабочих мест, — объяснили в ведомстве.

Также была повышена ставка ввозной пошлины на фанеру из таких государств в размере 50%, а ставка в размере 35% — на детали строительные из полиуретана.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В отношении вина из недружественных стран пошлины увеличили с 12,5%, до 20%, но не менее $1,5 за 1 л.

Неделю назад президент России Владимир Путин продлил срок действия указа о специальных экономических мерах в ответ на санкции западных стран до конца 2025 года. Изначально срок действия документа истекал 31 декабря 2023 года.

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Айрат Назипов