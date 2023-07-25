МИД Китая вновь возглавил Ван И

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Цинь Гана сняли с должности министра иностранных дел, его место займет глава Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, об этом объявил парламент Китая.



— В результате голосования было принято решение отстранить Цинь Гана от должности министра иностранных дел КНР, назначить Ван И министром иностранных дел, — следует из решения 4-й сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.

О причинах таких кадровых перестановок не сообщается. На заседании председательствовал глава Постоянного комитета Чжао Лэцзи, указ подписал председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает Синьхуа.

11 июля китайский МИД сообщил, что Цинь Ган не сможет принять участие во встрече министров иностранных дел стран АСЕАН в Джакарте по состоянию здоровья. Вместо него в Индонезию поехал Ван И. Западные СМИ начали поднимать тему «исчезновения» главы китайского МИД и задавали соответствующие вопросы на брифингах. В КНР не давали никакой дополнительной информации о местонахождении и состоянии здоровья министра.

В июне в Москве состоялись первые российско-китайские консультации по биологической безопасности, в июле российские и китайские дипломаты провели консультации по противоракетной обороне.



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Маргарита Головатенко