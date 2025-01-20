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Самолет Nordwind сменил маршрут из-за ограничений в аэропорту Казани

11:00, 20.01.2025
Самолет Nordwind сменил маршрут из-за ограничений в аэропорту Казани
Фото: Максим Платонов

Рейс авиакомпании Nordwind, следовавший из Красноярска в Казань, был вынужден изменить маршрут и приземлиться на запасном аэродроме в Ульяновске. Это решение стало следствием введенных ограничений на полеты в международном аэропорту «Казань», которые затронули несколько рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Также авиакомпания сообщила о задержках рейсов, включая:

  • N4-4758 из Барнаула;
  • N4-1410 из Худжанда;
  • N4-250 и N4-247 между Казанью и Санкт-Петербургом.

Пассажиры задержанных рейсов получают услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

Напомним, что в связи с попытками атаки БПЛА в аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Анастасия Фартыгина

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