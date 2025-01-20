Самолет Nordwind сменил маршрут из-за ограничений в аэропорту Казани

Фото: Максим Платонов

Рейс авиакомпании Nordwind, следовавший из Красноярска в Казань, был вынужден изменить маршрут и приземлиться на запасном аэродроме в Ульяновске. Это решение стало следствием введенных ограничений на полеты в международном аэропорту «Казань», которые затронули несколько рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Также авиакомпания сообщила о задержках рейсов, включая:

N4-4758 из Барнаула;

N4-1410 из Худжанда;

N4-250 и N4-247 между Казанью и Санкт-Петербургом.

Пассажиры задержанных рейсов получают услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

Напомним, что в связи с попытками атаки БПЛА в аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Анастасия Фартыгина