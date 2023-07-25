В результате взрыва газа в жилом доме в Нижнекамске пострадали двое

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

В результате взрыва в многоквартирном доме в Нижнекамске пострадали двое — мужчина и женщина, сообщил мэр города Рамиль Муллин.

Мужчину госпитализировали, женщину отправили на амбулаторное лечение. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

— Держим ситуацию под контролем... В пункте временного размещения организован завтрак для жителей, — сказал Муллин.

25 июля в 5.08 в Нижнекамске поступило сообщение о пожаре в многоквартирном пятиэтажном доме. Самостоятельно из здания вышли 15 человек. Пожарные спасли 9 человек. В их числе и один ребенок.

Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин сообщил, что произошел хлопок. На месте создали оперштаб, «который будет решать все вопросы по мере их поступления». Для жителей пострадавших при хлопке квартир организовали пункт временного размещения в школе №12.

Нижнекамская прокуратура организовала проверку по факту взрыва бытового газа.



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Маргарита Головатенко