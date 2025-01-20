Зимнюю программу в парках и скверах Казани посетили более 440 тыс. человек

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В парках Казани завершилась зимняя программа «Это просто», в рамках которой в 28 точках прошло 106 событий. Число посещений превысило 440 тыс., сообщила на «деловом понедельнике» в мэрии глава Дирекции парков и скверов города Айгуль Латыпова.

Новый год в парке «Черное озеро» и у Центра семьи «Казан» встретили более 44 тыс. человек. На смотровой площадке у Чаши во время новогодних каникул побывали более 20 тыс. казанцев и гостей города.

Более 5 тыс. посетителей собрал уличный театр Vokrug, выступивший в шести парках. Столько же человек побывали на зимнем фестивале Winter fect на Черном озере. На первый зимний концерт «Октава» пришли более 3 тыс. человек. Новогоднее оформление продолжает украшать 24 общественных пространства города.

По сравнению с прошлыми новогодними праздниками количество мероприятий снизилось — тогда их было 161.

Напомним, за период новогодних выходных — с 29 декабря по 8 января — Казань посетили рекордные 180 тыс. туристов. Это на 6,5% превышает показатели прошлого года. За это время туристы оставили в городе около 1,2 млрд рублей — на 19% больше, чем в прошлом году.



Галия Гарифуллина