Итоги дня: Скотт Риттер в Казани, выборы президента в Турции, возвращение «Троицы» в РПЦ
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 15 мая:
- Бывший американский разведчик, морпех и инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер приехал в Казань с целью презентовать свою книгу «Гонка разоружения». Она повествует об истории заключения и исполнения обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) в конце 1980-х. Как рассказал Риттер «Реальному времени», в книге нет никакой секретной информации. В ней собеседник рассказывает об истории, свидетелем которой он был. Но Риттер признал, что о некоторых вещах широкой публике ничего не было известно. Всемирно известный эксперт устроил турне по российским городам с одной единственной целью — наладить диалог между народами США и России. Спикер уверяет, что именно в его новой книги описан рецепт снижения напряженности, уверяет спикер. Подробности — в материале «Реального времени».
- Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам XIV Международного экономического форума «Россия — исламский мир: KazanForum», в которой заявил, что Казань «вновь подтверждает свой статус авторитетной, востребованной площадки для проведения масштабных и представительных деловых мероприятий». Президент уверен, что деятельность Группы стратегического видения «Россия ‒ исламский мир» и Международного экономического форума помогут укрепить взаимодействие между бизнес-сообществами России и мусульманскими странами.
- Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение на выполнение чартерных полетов из России с 17 мая. Перевозками должна заняться авиакомпания «Азимут», это будут чартерные полеты. На первое время компании выдали разрешение на рейсы из Москвы в Тбилиси, но авиакомпании запрашивают полеты и из других городов России.
- История с недостроенными VIP-апартаментами рядом с мостом «Миллениум» в Казани получила новый поворот: исполком города через арбитраж потребовал арестовать землю под зданиями, суммарная стоимость которой превышает миллиард рублей, а также запретить Росреестру производить регистрационные действия с участками. Однако суд опасения, изложенные властями, не разделил. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В начале 2023 года в Казани выросло число жалоб жителей на несвоевременный вывоз мусора, контрольно-надзорные органы констатируют неудовлетворительное состояние мест накопления ТКО, рассказал замруководителя исполкома города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты Искандер Гиниятуллин. Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин в свою очередь заявил, что в вопросе решения проблемы сделаны шаги назад, а также обратил внимание, что «морфология мусора изменилась», меняется его количество.
- Международные резервы России увеличились за неделю на $0,3 млрд и на 5 мая 2023 года составили $599,2 млрд. В Банке России рассказали, что объем международных резервов за неделю увеличился на 0,1% под воздействием положительной переоценки. По данным на 28 апреля, объем резервов составлял $598,9 миллиарда.
- Отметим, что в Казани требуется обустроить еще почти 300 площадок для складирования мусора. На это необходимо свыше 340 млн рублей. В прошлом году построили и отремонтировали 47 контейнерных площадок. В этом году предусмотрены средства на строительство 26 таких объектов. Гиниятуллин заявил, что для решения проблемы необходимо развитие инфраструктуры и прекращения завоза мусора из районов в Казани.
- Татарстан занял третье место в рейтинге развития регионов России. На первом расположилась Москва, на втором — Санкт-Петербург. Интегральный рейтинг развития Татарстана составил 80,123 балла (в 2021 году он равнялся 77,616 балла). Исследование построено на основе агрегирования ключевых показателей регионального развития за 2022 год, среди которых — объем производства товаров и услуг, численность занятых в экономике, оборот розничной торговли, доля прибыльных предприятий, смертность населения трудоспособного возраста, уровень безработицы и другие.
- Вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что механизм параллельного импорта продолжит действовать в 2024 году по тем товарам, в которых будет сохраняться потребность отечественного рынка. Напомним, в начале мая появился перечень товаров для параллельного импорта, в который вошли 56 групп товаров.
- На подъездах казанских домов стали появляться листовки с призывом быть бдительнее, с инструкциями на случай теракта, эвакуации и просто появления в доме подозрительных посетителей с расспросами, а также с телефонами экстренных служб. Подробнее о том, какие рекомендации дают казанцам, что уже в городе сделано в этом направлении, а также о «семейном плане действий» на случай ЧС, «запасном месте встречи» и вопросах, на которые надо «отвечать» немедленным звонком в полицию — в материале «Реального времени».
- Российское правительство выделит свыше 4,5 млрд рублей на строительство школ в семи регионах страны. Помимо Татарстана, деньги получат республики Якутия и Ингушетия, а также Владимирская и Пензенская области и Приморский край. Выделенные средства помогут завершить строительство девяти современных и хорошо оснащенных общеобразовательных учреждений и дополнительно создать для учеников свыше 8 тысяч мест.
- Инфляция в России в 2023 году будет на уровне 6,4%, а спустя год — на отметке 4,6%, заявили в Еврокомиссии. В весеннем экономическом прогнозе ЕК на 2023—2024 годы сказано, что спад российской экономики по итогам нынешнего года составит 0,9%. Но уже в следующем году ВВП страны перейдет к росту и достигнет 1,3%. Также специалисты прогнозируют, что безработица в стране в ближайшие 2 года будет варьироваться на уровне 3,7—4%.
- К утру понедельника в Турции были обработаны 99,9% бюллетеней на выборах президента. Окончательные итоги выборов президента должны быть опубликованы 19 мая в официальной газете. Однако позже глава ЦИК Турции Ахмет Енер официально объявил, что 28 мая пройдет второй тур президентских выборов. По его словам, по состоянию на 15:15 Эрдоган получает 49,51% голосов, Кылычдароглу — 44,88%, Оган — 5,17%, при этом все еще не подсчитаны результаты более 35 тысяч бюллетеней избирателей, голосовавших за рубежом.
- Минобрнауки России и Роспотребнадзор рекомендовали вузам не допускать к занятиям студентов с высыпаниями на коже, а также признаками острых респираторных вирусных инфекций на фоне увеличения случаев заражения корью. Вместе с этим в Минздраве добавили, что при выявлении случаев заболевания в общежитиях, администрации учебных заведений должны оказать содействие в госпитализации лиц с подозрением на корь.
- Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что в рамках закона о защите русского языка ведомство подготовит новый словарь. По словам Кравцова, работа уже завершается.
- АО «Завод «Элекон», контролируемый новым гендиректором «Вертолетов России» Николаем Колесовым, отчитался о направлении 1,999 млрд рублей на выплату дивидендов за прошлый год. Это абсолютный максимум последних лет — ранее акционерам единоразово выплачивали 1,3 млрд, а потом еще 0,99 млрд рублей. Инвестиционный аналитик, кандидат экономических наук Александр Разуваев считает, что это может стать прологом для вывода акций предприятия на российскую биржу ММВБ. Подробнее о том, что еще значит такое увеличение выплат дивидендов, — читайте в материале «Реального времени».
- Конкурсный управляющий ЗАО «Нурлатский сахар» выставила на торги имущество завода общей стоимостью около 345 млн рублей. В перечне спецтехника и недвижимость. Отдельно продаются два КАМАЗа, полуприцеп-цистерна, бульдозер и грузовой кран. Но в наиболее крупный лот, стоимостью 338 млн рублей, объединено все остальное заводское имущество, в том числе главный производственный корпус — трехэтажное здание общей площадью 14 971 кв. м, призаводской свеклопункт — 23,4 тысячи кв. м, помещения конторы, мастерской площадью 857,4 кв. м, четыре склада по 5 тысяч кв. м каждый.
- Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила создать специальный государственный фонд для эффективного взыскания алиментов. Москалькова отметила, что в прошлом году на 26% по сравнению с 2021-м увеличилось число жалоб на неуплату одним из родителей алиментов на содержание ребенка. Количество неоконченных исполнительных производств о взыскании алиментов на конец 2021-го составляло 782,5 тысячи, на конец 2022-го — 771,2 тысячи.
- Совет Спасского района Татарстана подготовил законопроект о внесении изменений в границы города Болгара. Предполагается, что часть территории, на которой расположены земельные участки для жилой застройки населенного пункта Приволжский, перейдут в состав Приволжского сельского поселения. Отметим, что в документе говорится, что в самом Болгаре и Приволжском поселении прошли публичные слушания по этому вопросу и местные жители поддержали эту инициативу.
- В летнем сезоне 2023 года в казанском парке «Черное озеро» не будет масштабных мероприятий. Властями было принято решение отказаться на этой площадке от громких мероприятий в пользу более камерных событий: так, общественное пространство будет работать в формате открытого лектория.
- В Минобрнауки Татарстана сообщили, что проведение выпускных вечеров с соблюдением мер по обеспечению безопасности рекомендуется не ранее 23 июня. «Последний звонок» в этом году состоится в образовательных организациях преимущественно 22 и 23 мая.
- Прокуратура Набережных Челнов считает приговор для директора городского кладбища Ришата Шайхулова слишком мягким и просит реального наказания. Гособвинение подало апелляционное представление, прокуроры просят отмены приговора по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ст. 169 (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности). В ведомстве считают, что этот приговор «незаконный» и «чрезмерно мягкий», поскольку вина Шайхулова по всем эпизодам доказана, а условное наказание не соответствует характеру и степени общественной опасности совершенных им преступлений.
- Президент России Владимир Путин принял решение передать Русской православной церкви икону «Троица», написанную преподобным Андреем Рублевым. Образ будет выставлен для общенародного поклонения в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве в течение года, а затем займет историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.
- Исполком Набережных Челнов отправил на антикоррупционную экспертизу проект постановления о создании в городе сборных эвакуационных пунктов (СЭП). В случае военной угрозы или различных катаклизмов через них будет осуществляться вывоз гражданского населения в более безопасные районы. Однако те, кто задействован на производстве, имеющем мобилизационное задание, продолжат свою работу, но при этом будут использовать специализированные убежища и укрытия. Что граждан будет ждать на этих объектах — в материале «Реального времени».
- Новым начальником управления здравоохранения Набережных Челнов стал Рустам Нугманов, который ранее принял пост в статусе исполняющего обязанности после ухода Александра Николаева. Также в мэрии представили нового начальника управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения, им стал Руслан Вильданов.
- Мужу блогера Елены Блиновской предъявили обвинение в соучастии в уклонении от уплаты налогов: он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Позднее стало известно, что Алексею Блиновскому избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий — ему запрещается общаться с участниками судопроизводства по уголовному делу, за исключением супруги, и пользоваться интернетом.
- Владимир Путин уточнил условия получения российского гражданства в упрощенном порядке для иностранцев, заключивших контракты о прохождении военной службы в России. Так, по новым правилам с заявлениями о приеме в гражданство в упрощенном порядке вправе обратиться «иностранные граждане, заключившие в период проведения специальной военной операции контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах (ВС) РФ или воинских формированиях на срок один год».
- Госкорпорация «Росатом» почти полностью консолидировала южнокорейскую компанию Enertech, производящую накопители энергии. Доля российской структуры увеличилась с 49,16% до 98,32%. Сделка состоялась в прошлом году, «Росатом» выкупил акции у TVG Saehan Holdings Limited — структуры Ener1 Бориса Зингаревича.
- Американский миллиардер Джордж Сорос опроверг появившуюся в социальных сетях информацию о своей смерти. Известный миллиардер из США Джордж Сорос, помимо прочего, носит степень почетного доктора Казанского федерального университета (КФУ).
Ключевые события 446-го дня специальной военной операции на Украине:
- В России возбудили 32 уголовных дела по факту пыток военнослужащих в украинском плену, рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Домой удалось возвратить 168 гражданских лиц, незаконно удерживаемых на территории Украины. Также, по ее словам, было оказано содействие 6 533 эвакуированным гражданам в решении различных правовых и социально-бытовых вопросов.
- Российский истребитель Су-27 из состава дежурных сил по ПВО Балтийского флота 15 мая вылетал на перехват двух патрульных самолетов ВМС Германии и ВМС Франции, приближавшихся к границе России. По данным Минобороны России, иностранные самолеты развернулись от российской границы, после чего Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования.
- Говоря от проведении военной спецоперации, Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Берестовое и Синьковка Харьковской области. В течение ночи, благодаря слаженным действиям подразделений 138-й мотострелковой бригады, в районе населенного пункта Двуречное Харьковской области пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп.
- На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Невское Луганской Народной Республики. Подразделениями 76-й десантно-штурмовой дивизии в районе населенного пункта Червоная Диброва (ЛНР) ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы.
- На Донецком направлении наиболее ожесточенные бои продолжали вести штурмовые отряды на западной окраине города Артемовска, а также подразделения 4-й мотострелковой бригады в районе населенного пункта Красное (ДНР).
- Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Южной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Часов Яр и Богдановка (ДНР). За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено семь самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 72 огневые задачи.
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное и Угледар (ДНР).
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 97 районах.
- В районе населенного пункта Кривая Лука (ДНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.
- Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Селидово и Брусовка (ДНР) сбиты вертолеты Ми-24 и Ми-8 воздушных сил Украины.
- Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены семь противорадиолокационных ракет HARM, одна крылатая ракета большой дальности Storm Shadow, а также десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS.
- Кроме того, уничтожен двадцать один украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Новопокровка, Водяное, Работино Запорожской области, Любимовка, Новая Каховка Херсонской области, Горловка, Пески, Володино Донецкой Народной Республики, Кременная и Новокраснянка Луганской Народной Республики.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураОбразованиеБизнесЭкономикаФинансы
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