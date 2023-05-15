Эрдоган после обработки 99,9% урн набрал 49,35% голосов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

К утру понедельника в Турции обработаны 99,9% бюллетеней на выборах президента, сообщает гостелеканал TRT Haber. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,35% голосов.

Число голосов за Кемаля Кылычдароглу выросло до 45%. Третий кандидат от «Альянса АТА» Синан Оган получил 5,23%

При этом за рубежом после обработки 67% бюллетеней Эрдоган смог набрать 55,36%, а Кылычдароглу — 41,26% голосов. Если ни один кандидат не наберет 50 процентов голосов, второй тур голосования пройдет 28 мая.

Отметим, что Кылычдароглу ранее заявил, что в стране пройдет второй тур выборов главы республики. Так он заставил усомниться в словах Эрдогана о том, что тот является лидером предвыборного марафона и может одержать победу по итогам первого тура.

Окончательные итоги выборов президента Турции должны быть опубликованы 19 мая в официальной газете.

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Илина Хакимова