Госдума приняла закон о защите русского языка от чрезмерных иностранных заимствований

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Государственная дума одобрила во втором и третьем чтениях закон, направленный на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов. Инициатором его принятия выступило правительство России.

— Не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях, — гласит закон.

Им закрепляются понятия «нормативные словари», «нормативная грамматика» и «нормативные справочники». Также вводится обязательная лингвистическая экспертиза проектов нормативных актов на предмет их соответствия нормам и правилам русского языка.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, правительство России внесло в Госдуму законопроект о недопустимости использования иностранных слов, кроме не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке и содержащихся в нормативных словарях, в октябре 2022 года. В первом чтении депутаты приняли документ в первой половине декабря 2022 года.



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Татьяна Демина