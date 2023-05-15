Скотт Риттер: «Мне понадобилось два года, чтобы избавиться от желания убивать русских»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казань впервые посетил бывший американский морпех, разведчик и инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер. Всемирно известный эксперт устроил турне по российским городам с одной-единственной целью — наладить диалог между народами США и России. Помочь в этом должна его книга «Гонка разоружения», которая повествует об истории заключения и исполнения обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в конце 1980-х. Именно в ней описан рецепт снижения напряженности, уверяет спикер. Подробности — в материале «Реального времени».

«Этот договор предотвратил ядерную войну между США и Советским Союзом»

Приезд Скотта Риттера вызвал серьезный ажиотаж среди журналистов и даже местных студентов. Послушать мнение одного из самых известных американских колумнистов (хоть и бывшего) собралось несколько десятков человек.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Скотт Риттер — уроженец США, который на протяжении долгих лет был офицером разведки в Корпусе морской пехоты США, ведущим аналитиком Сил быстрого развертывания морской пехоты и инспектором ООН по вооружениям в Ираке. Сегодня он известен как критик внешней политики США, мнение которого перестали публиковать американские СМИ. Как считает Риттер, все потому, что он высказывает совсем другое, неугодное администрации Байдена мнение.

Сегодня Риттер рассказал, чем примечательна его книга, которую он начал писать с момента прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в конце 1980-х. Это произошло еще в 2019 году, когда США и Россия официально разорвали соглашение, действующее больше 30 лет.



— Сейчас люди говорят, что отношения между странами никогда не были такими плохими, и не видят выхода из этой ситуации. Я отвечаю на это: «Прочитайте мою книгу и, возможно, вы найдете его, потому что тогда мы его нашли», — рассказал он.

Эксперт считает, что и США, и Россия забыли о значении этого договора. По его мнению, именно это соглашение помогло обеим странам избежать ядерной катастрофы на закате прошлого века.

— Договор имеет огромное значение в моей жизни. И если бы не было этого договора, сегодня бы нас не было бы в живых. Этот договор предотвратил ядерную войну между США и Советским Союзом. Но сегодня не всякий знает об этом договоре. Даже члены мои семьи и друзья не знают, — поделился Скотт своим мнением.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Основной посыл зарубежного гостя сводится к тому, что люди не должны видеть друг в друге демонов. Он подтвердил мнение о том, что в США сейчас царит настоящая русофобия. И такому состоянию он был когда-то подвержен около 5 лет. Но приезд в СССР и знакомство с местными жителями изменили его мнение.

— Я был отправлен в Россию, чтобы работать там. Мне понадобилось два года для того, чтобы избавиться от желания убивать русских до желания их понять. И эта книга представляет собой историю этого преображения, — рассказал Риттер.

Помимо рассказов о впечатлениях от поездки в СССР, в книге есть место отношению американского правительства к вопросам разоружения и контроля ядерного оружия и другие моменты, связанные с выполнением этого договора. Впрочем, как рассказал собеседник «Реальному времени», секретов читателю все же ждать не стоит.

— Я очень хорошо знаю, что составляет секретную информацию, а что нет. В этой книге нет ни единого слова, которое представляло бы собой конфиденциальную информацию. Все, что там написано, не является секретом. Я опирался на некоторые сведения, которые не были известны раньше. И по этой причине я не писал о договоре раньше, — рассказал нам Риттер.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сама же книга вышла тиражом 20 тысяч экземпляров. Ее издатель намерен презентовать не только в России, но и в США.



Для России это вопрос выживания

Говоря о нынешней ситуации в мировой повестке, Риттер признает, что она отличается. В конце 80-х между двумя странами была война формаций, где США выступали за капитализм и демократию, а СССР — за социализм и коммунизм. С момента распада Советского Союза это противостояние разрушилось. Сейчас Россия пытается выжить в схватке с американским гегемоном.

— США пытаются обращаться (с Россией, — прим. ред.) как с Борисом Ельциным. Я могу вам рассказать, на что было похоже отношение к России в 90-е годы. В те времена США пытались контролировать вас политически и экономически. А сегодняшний президент (Владимир Путин, — прим. ред.) считает, что это не должно повториться. И это, конечно, нас (США, — прим. ред.) злит, — подчеркнул Риттер.

Говоря о природе конфликта между двумя странами, Риттер отмечает, что американским властям нужна не сильная, а слабая Россия. Именно в этом, по мнению эксперта, и заключается нынешний конфликт. При этом Риттер подчеркивает, что именно российское ядерное оружие останавливает США от дальнейших агрессивных действий в отношении страны.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также эксперт понимает, что после выхода США из договора россияне перестали доверять Америке. Но другого выхода, кроме как заключение нового соглашения о разоружении, между державами нет, уверяет эксперт. Это нужно для того, чтобы сохранить будущее для молодого поколения.

— Если у нас у обоих будет ядерное оружие, у нас не будет возможности контролировать ситуацию. Она будет все более и более опасной, до тех пор, пока кто-нибудь не совершит ошибку. Это не компьютерная игра. Перезагрузиться не получится, — добавил он.

В то же время Риттер прекрасно понимает, почему сейчас невозможно заключение этого договора со стороны России. Он говорит, что для страны это вопрос выживания. Поэтому «мяч» на стороне США.

Как он ответил на вопрос «Реального времени», при администрации нынешнего президента США Джо Байдена рассчитывать на возобновление «теплых отношений» между странами, скорее всего, не стоит. Большие надежды следует возлагать на другого президента Америки.

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Айрат Назипов