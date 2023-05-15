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Минобороны: Су-27 вылетал на перехват самолетов ВМС Германии и Франции над Балтикой

18:28, 15.05.2023
Минобороны: Су-27 вылетал на перехват самолетов ВМС Германии и Франции над Балтикой
Фото: wikipedia.org/Vitaly V. Kuzmin

Российский истребитель Су-27 из состава дежурных сил по ПВО Балтийского флота 15 мая вылетал на перехват двух патрульных самолетов ВМС Германии и ВМС Франции, приближавшихся к границе России, сообщает RT со ссылкой на Минобороны.

По данным ведомства, иностранные самолеты развернулись от российской границы, после чего Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования.

Нарушения российской границы не допущено. Истребитель выполнял полет в строгом соответствии с международными правилами.

13 мая в Минобороны России заявили об уничтожении двух украинских самолетов, которые причастны к обстрелу предприятий пищевой и химической промышленности в Луганске. Киев использовал поставленные Великобританией авиационные ракеты Storm Shadow. При этом Лондон заявлял, что вооружение не будет применяться по гражданским объектам.

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Маргарита Головатенко
Общество

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