Сегодня — 21 год с присвоения миллиардеру Джорджу Соросу степени почетного доктора КФУ

Известный миллиардер из США Джордж Сорос, помимо прочего, носит степень почетного доктора Казанского федерального университета (КФУ). Эту степень ему присвоили 21 год назад, 18 октября 1998 года.

Сорос числится в списке почетных докторов университета на сайте КФУ наряду, к примеру, с экс-президентом Турции Абдуллахом Гюлем и американским дипломатом Джозефом Вернером Ридом-младшим.

Состояние Сороса оценивается более чем в $8 млрд. В России миллиардер известен не в последнюю очередь как основатель фонда «Открытое общество» (он же — Фонд Сороса), признанного в стране нежелательной организацией с ноября 2015 года. По мнению российских властей, деятельность этих фондов угрожает конституционному строю страны.

Фонд действует в 30 странах мира, его цель заявлена как «помощь в становлении и развитии открытого общества в мире».