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Сегодня — 21 год с присвоения миллиардеру Джорджу Соросу степени почетного доктора КФУ

06:06, 18.10.2019
Сегодня — 21 год с присвоения миллиардеру Джорджу Соросу степени почетного доктора КФУ
Фото: flickr.com

Известный миллиардер из США Джордж Сорос, помимо прочего, носит степень почетного доктора Казанского федерального университета (КФУ). Эту степень ему присвоили 21 год назад, 18 октября 1998 года.

Сорос числится в списке почетных докторов университета на сайте КФУ наряду, к примеру, с экс-президентом Турции Абдуллахом Гюлем и американским дипломатом Джозефом Вернером Ридом-младшим.

Состояние Сороса оценивается более чем в $8 млрд. В России миллиардер известен не в последнюю очередь как основатель фонда «Открытое общество» (он же — Фонд Сороса), признанного в стране нежелательной организацией с ноября 2015 года. По мнению российских властей, деятельность этих фондов угрожает конституционному строю страны.

Фонд действует в 30 странах мира, его цель заявлена как «помощь в становлении и развитии открытого общества в мире».

ОбществоИстория Татарстан
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