Грузия выдала разрешение на выполнение рейсов из России с 17 мая

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение на выполнение чартерных полетов из России с 17 мая, сообщил глава Агентства гражданской авиации Грузии Гиви Давиташвили в интервью телеканалу IMEDI.



По его словам, перевозками займется авиакомпания «Азимут», это будут чартерные полеты. На первое время компании выдали разрешение на рейсы из Москвы в Тбилиси, но авиакомпании запрашивают полеты и из других городов России. Они выражают желание летать не только в столицу Грузии, но и в Батуми, и Кутаиси.

«Азимут» получил разрешение на выполнение рейсов по маршруту Москва — Тбилиси — Москва семь раз в неделю.

Фото: wikimedia.org

Согласно указу президента России Владимира Путина, с 15 мая граждане Грузии смогут въехать в Россию и выехать из нее без оформления виз на основании действительных документов, удостоверяющих личность. Рейсы будут выполнять только те авиакомпании и самолеты, которые не попали под санкции.

Спрос на перелеты в Грузию вырос почти в семь раз после новостей о возобновлении прямого авиасообщения между странами. «Реальное время» подготовило материал об «эпохальном решении» по безвизовому режиму.

Из Казани в Тбилиси могут запустить прямой авиарейс. Временный допуск к рейсам запросила Red Wings.

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Маргарита Головатенко