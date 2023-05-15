Родоначальника сахарной промышленности Татарстана продают за треть миллиарда

Завод «Нурлатский сахар» уйдет с молотка

Конкурсный управляющий ЗАО «Нурлатский сахар» выставила на торги имущество завода общей стоимостью около 345 млн рублей. В перечне спецтехника и недвижимость. Отдельно продаются два КАМАЗа, полуприцеп-цистерна, бульдозер и грузовой кран. Но в наиболее крупный лот, стоимостью 338 млн рублей, объединено все остальное заводское имущество, в том числе главный производственный корпус — трехэтажное здание общей площадью 14 971 кв. м, призаводской свеклопункт — 23,4 тысячи кв. м, помещения конторы, мастерской площадью 857,4 кв. м, четыре склада по 5 тысяч кв. м каждый.

В этом же списке единым лотом идут насосная станция, включая водозабор на реке Кондурче, ангар-склад, дизельная мастерская, столярный и транспортный цеха, здание ТЭЦ площадью 3,4 тысячи кв. м, лаборатория свеклопункта, пост охраны и проходная.

Предлагается и заводское оборудование, включая планочные транспортеры и ленточные переносные конвейеры, а также объекты инфраструктуры, в том числе автодороги: внутризаводская, к полям фильтрации, внешняя. Покупатель получит и целый пул земельных участков, наиболее крупный из которых — в 125,5 га (к/н 16:32:000000:163).

Величина снижения — 5% от начальной цены продажи, за исключением последнего периода. Задаток за участие в торгах устанавливается в размере 20%. Торги в форме публичного предложения пройдут в период с 9.00 26 июня 2023 года до 18.00 23 января 2024-го на ЭП «Новые информационные сервисы».

Фото: nurlat-tat.ru

Как республика утратила родоначальника сахарной промышленности

Процедуру оценки имущества обанкротившийся сахарный завод республики прошел прошлым летом. Конкурсный управляющий Аделина Зайнуллина заявляла, что большая часть зданий находится в удовлетворительном состоянии, вместе с тем на балансе предприятия есть списанные и разобранные объекты.

В общей сложности предприятию принадлежат 86 зданий и восемь земельных участков. Рыночную стоимость объектов недвижимости и земли завода оценили в 380,6 млн рублей. Из них здания вышли на 102 млн, а дороже всего оказались участки — 278,5 миллиона.

ЗАО «Нурлатский сахар» признали банкротом в ноябре 2021 года, когда предприятие не смогло рассчитаться с банком из-за долга в 236,5 млн рублей. В отношении завода ввели конкурсное производство. Кредиторы на тот момент выставили требования на 426,5 миллиона.

Нурлатский сахарный завод был основан еще в 1953-м, по сути, с него и начала развиваться в республике сахарная промышленность. В ноябре 1958-го предприятие ввели в эксплуатацию, и за первый месяц работы ему удалось выпустить 108 центнеров сахарного песка.

agro.tatarstan.ru

За свою историю предприятие не раз переживало крах. В 2001 году по инициативе Минфина РТ также была инициирована процедура банкротства. Затем вновь созданное предприятие «Нурлатсахар» продали малой нефтяной компании «Татнефтепром-Зюзеевнефть» за 39—40 млн рублей. Позднее завод перешел к ГК «Разгуляй», владелец которой намеревался вложить в его реконструкцию около 1,5 млрд рублей, однако эти планы так и не были воплощены.

Следующие владельцы вложили в реконструкцию производства 680 млн рублей. В 2011—2013 годах завод Раиса Сулейманова прошел реконструкцию, которая позволила увеличить его производительность. Однако к 2020 году предприятие вновь оказалось на грани, уже весной на заводе сократили рабочий день, началась консервация производства. Количество сотрудников в штате сахарного завода тоже упало, а через год предприятие признали финансово несостоятельным. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», по итогам того года завод ушел в убыток на 377,5 млн рублей.



Василя Ширшова