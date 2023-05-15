Татарстан занял 3-е место в рейтинге развития регионов России

Татарстан попал в топ-3 в рейтинге развития регионов России. «РИА Новости», выяснив социально-экономическое положение субъектов России по итогам 2022 года, публикует соответствующий рейтинг.

Так, Татарстан занял 3-е место. На первом расположилась Москва, на втором — Санкт-Петербург.

Интегральный рейтинг развития Татарстана составил 80,123 балла (в 2021 году он равнялся 77,616 балла). Москва набрала 89,671 балла (в прошлом году — 89,948), а Санкт-Петербург — 86,077 (а в 2021 году — 86,064).

Фото: realnoevremya.ru

Отметим, что топ-3 регионов сохранился таким же, как и в прошлом году.

На последних местах в рейтинге расположились республика Тыва, набравшая 15,262 балла, Калмыкия (13,836) и Еврейская автономная область (12,252).

Согласно исследованию, динамика социально-экономического развития в 2022 году разных регионов РФ была неоднородной. По итогам 2022 года интегральный рейтинг вырос у 48 регионов и снизился у 37. При этом среднее значение интегрального рейтинга всех регионов по сравнению с предыдущим годом не изменилось и составило 43,5 балла, отмечают эксперты.

В то же время в качестве позитивного фактора эксперты выделяют некоторое сокращение неравномерности в социально-экономическом развитии регионов.

Разрыв по рейтинговому баллу между лидерами и аутсайдерами рейтинга немного сократился, причем в большей степени за счет роста рейтингового балла последних. Если отношение среднего значения рейтингового балла первой и последней пятерки рейтинга в 2021 году составляло 5,94, то в 2022 году — 5,35.

Исследование построено на основе агрегирования ключевых показателей регионального развития за 2022 год, среди которых — объем производства товаров и услуг, численность занятых в экономике, оборот розничной торговли, доля прибыльных предприятий, смертность населения трудоспособного возраста, уровень безработицы и другие. Это позволило рассчитать интегральный рейтинг (итоговое значение рейтингового балла, по которому производилось ранжирование регионов).



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Илина Хакимова