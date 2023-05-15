Правительство России направит дополнительные средства Татарстану на строительство школ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Российское правительство выделит свыше 4,5 млрд рублей на строительство школ семи регионам страны. Помимо Татарстана, деньги получат республики Якутия и Ингушетия, а также Владимирская и Пензенская области и Приморский край.

По данным властей, выделенные средства помогут завершить строительство 9 современных и хорошо оснащенных общеобразовательных учреждений и дополнительно создать для учеников свыше 8 тысяч мест.

— Продолжаем строить в стране школы, чтобы наилучшие условия для образования были у детей во всех регионах. Об этом неоднократно говорил президент, подчеркивая, что все планы нужно четко выдерживать, — рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В январе сообщалось, что в Казани выделили деньги на строительство еще двух школ — в «Салават купере» и «Светлой долине». Школа будет рассчитана на 1,5 тысячи учеников. Такая же школа появится и в ЖК «Светлая долина».

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Айрат Назипов