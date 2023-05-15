Казанский «Элекон» семьи Колесовых «пробил» дивиденды почти на 2 миллиарда рублей

Головной производитель электросоединителей для ОПК обновил рекорд по выплате дивидендов

АО «Завод «Элекон», контролируемый новым гендиректором «Вертолетов России» Николаем Колесовым, отчитался о направлении 1,999 млрд рублей на выплату дивидендов за прошлый год. Это абсолютный максимум последних лет — ранее акционерам единоразово выплачивали 1,3 млрд, а потом еще 0,99 млрд рублей. Похоже, оборонный завод радикально меняет стратегию, со сберегательной на расточительную. Инвестиционный аналитик, кандидат экономических наук Александр Разуваев считает, что это может стать прологом для вывода акций предприятия на российскую биржу ММВБ.

Еще 2 миллиарда из прибыли прошлых лет

Казанское АО «Завод Элекон» продолжило политику рекордных дивидендных выплат. К началу мая предприятие перечислило акционерам 1 млрд 999 млн 902 851 рубль, или 187 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплаты произведены из нераспределенной прибыли прошлых лет, сообщили в компании.

Сами деньги перечисляются наличными (путем перечисления денежных средств на банковские счета либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств), уточнили в обществе. Решение о выплате дивидендов было принято на внеочередном собрании акционеров. Итоговая сумма оказалась в полтора раза выше предыдущего единоразового вознаграждения в 1,34 млрд рублей, выплаченного в августе прошлого года.

Важно отметить, что акции АО «Завод Элекон» не торгуются на российских биржевых площадках и никогда не допускались к ним. Кроме того, у общества также нет привилегированных акций. По всей видимости, это связано с оборонным статусом предприятия. Поэтому рассчитать такое значение, как дивидендная доходность, невозможно. Условно можно сказать, держатели получили сверхдоходность, так как номинальная стоимость обыкновенной акции составляет 10 рублей.

— Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается, — регулярно указывается в отчете общества.

Казанское АО «Завод Элекон» продолжило политику рекордных дивидендных выплат. Фото: 2gis.ru

Основной поставщик электросоединителей

Завод «Элекон» — головное предприятие России по разработке и производству цилиндрических соединителей для всех отраслей оборонной и гражданской промышленности, а также специальных электроразрывных соединителей для авиационной, ракетно-космической и военно-морской техники. По результатам анализа рынка российских производителей соединителей, доля общества составляет 72% среди конкурентных типов продукции (по состоянию на 2020 год). Номенклатура производства — более 75 типов соединителей, включая 40 000 типономиналов с числом контактов от 1 до 128, для авиационной, железнодорожной, наземной техники, различных отраслей промышленности.

До введения санкций против российской оборонки ежегодная выручка предприятия варьировалась от 6 до 7 млрд рублей. Чистая прибыль колебалась в диапазоне от 1,5 до 1,9 млрд рублей в год. Владеет предприятием глава холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов. При этом другие оборонные предприятия — КОМЗ, КЭТЗ, — контролируемые влиятельным «оборонщиком», решили не выплачивать дивиденды за 2022 год. Отказались от выплат дивидендов и в ряде других машиностроительных предприятий.

В целом майские выплаты стали третьими по счету в новой дивидендной стратегии казанского «Элекона». До этого предприятие на протяжении 10 лет не выплачивало дивиденды. По словам собеседников «Реального времени», еще в прошлом году предприятие отказалось от консервативной сберегательной политики, перейдя к активным выплатам акционерам. Так, в августе 2022 года «Элекон» впервые открыл своеобразный «гэп» с уровня 126 рублей на одну обыкновенную акцию. Всего было перечислено 1,349 млрд рублей. Позже в ноябре 2022 года совет директоров предприятия снова созвал ВОСА. Тогда решили выплатить дивиденды в 93 рубля 78 копеек на одну обыкновенную акцию. Всего было перечислено 999 млн 928 тысяч 499 рублей. В обоих случаях финансовым источником выплат стала нераспределенная прибыль прошлых лет.

Майские выплаты стали третьими по счету в новой дивидендной стратегии казанского «Элекона». Фото: Роман Хасаев/ realnoevremya.ru

Таким образом, «Элекон» израсходовал в прошлом году 2,288 млрд рублей, а теперь еще почти 2 млрд рублей. Повторится ли двухразовая выплата дивидендов, как в прошлом году, на предприятии не знают.

Майский денежный перевод впечатляет, так как его сумма сопоставима с величиной чистой прибыли предприятия по итогам досанкционного 2020 года. Тогда она составила 1,824 млрд рублей, говорится в годовом отчете общества. К тому моменту общая накопленная сумма нераспределенной прибыли составляла 8,854 млрд рублей. Иначе говоря, запас прочности завода после траншей остается достаточным.

Вероятно, смена тренда в дивидендной политике связана с введением против казанского предприятия санкций США, которые изначально были рассчитаны до конца 2022 года. Как видно, они продолжают действовать. Госдеп ввел санкции в отношении трех российских предприятий, среди которых значился «Элекон», из-за того, что они нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

«Ведут себя как «рыночники» и выплачивают дивиденды»

Впрочем, директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов не стал связывать дивидендные выплаты с санкциями:

— Продукция этого предприятия установлена на российских ракетах-носителях, межконтинентальных баллистических ракетах: СС-19, СС-20, «Тополь-М», практически на всех космических кораблях, спутниках и станциях, включая МКС. Оборудование применяется в военной и гражданской авиации, а также на кораблях и подводных лодках, танках Т-72, Т-80, Т-90. Без продукции предприятия не обходятся и современные системы спутниковой связи и навигации, телевидения.

По его словам сложно предположить, почему закрытое предприятие, работающее также в военной сфере и попавшее под американские санкции, решило выплатить дивиденды в 2022 и в 2023 годах.

По версии инвестиционного аналитика, к.э.н Александра Разуваева, щедрые дивиденды могут стать прологом для вывода акций «Элекона» на российскую биржу ММВБ:



— Когда акционерам выплачивают дивиденды — это всегда хорошо, а особенно в оборонной сфере. Не секрет, что гособоронзаказ значительно вырос в прошлом году, оборонные заводы работают в три смены. Соответственно выросли и требования. С моей точки зрения, дивиденды — это хорошо, но надо договориться с инвестиционной компанией и вывести акции на Московскую биржу. Кто-то может сказать, что сейчас санкции и все плохо. Но на самом деле, российский рынок оживает, мы видим, как он растет, и вполне можно продать определенный пакет акций.

По его мнению, большие дивидендные выплаты могут быть связаны с подготовкой к публичному размещению акций. «Этот шаг очень и очень логичный. Необязательно выводить большой пакет — достаточно 10-15%. Что это даст? Действующие акционеры могут обналичить свою долю. «Оборонка» очень хорошо зарабатывает сейчас, и хорошо, что они ведут себя как рыночная компания и выплачивают дивиденды. Это самый цивилизованный способ, эти действия могут стать прологом выхода на российскую биржу», — полагает он.



В свою очередь директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков отметил следующее: «Учитывая, что учредителем, а теперь и основным акционером, является Минземимущество республики Татарстан, выплата дивидендов во многом связана с доходами регионального бюджета. Очевидно, что рост выручки и прибыли за последние годы создаёт возможность увеличить доходную часть бюджета».