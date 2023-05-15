Попытка мэрии Казани арестовать «мавзолеи Зиганшина» вдоль «Миллениума» провалилась в суде

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

История с недостроенными VIP-апартаментами рядом с мостом «Миллениум» в Казани получила новый поворот — как стало известно «Реальному времени», исполком города через арбитраж потребовал арестовать землю под зданиями, суммарная стоимость которой превышает миллиард рублей, а также запретить Росреестру производить регистрационные действия с участками. Однако суд опасения, изложенные властями, не разделил. Подробнее — в материале «Реального времени».

Исполком не смог обосновать, зачем нужен арест участков

Напомним, иск о признании недостроев самовольными постройками и их сносе в течение трех месяцев исполком подал в начале мае. В качестве ответчика указано казанское АО «Камско-Волжское резинотехники «Кварт». Бенефициаром компании является Тимур Зайнутдинов, зять Равиля Зиганшина — его ПСО «Казань» начинало строить эти коттеджи более 10 лет назад, затем здания перешли к «Кварту».

В иске речь идет о восьми недостроях, расположенных на двух участках, кадастровая стоимость которых превышает 800 миллионов. Также в списке два КПП: одно расположено на участке стоимостью 270 миллионов, другое — на землях неразграниченной государственной собственности. Также исполком требует взыскать 25 тысяч рублей за каждый день неисполнения судебного акта с момента вступления в законную силу и до его фактического исполнения, то есть сноса объектов.

Одновременно власти направили заявление о принятии мер по обеспечению иска в виде ареста земельных участков под объектами, принадлежащих «Кварту», и запрета Управлению Росреестра по Татарстану производить с ними регистрационные действия.

— Заявление об обеспечении иска мотивировано невозможностью исполнения судебного акта в будущем, — говорится в документах.

Однако исполком не обосновал, «каким образом наложение ареста на земельный участок может способствовать исполнению будущего судебного акта», поэтому суд отказал в аресте участков.

— Для принятия судом обеспечительных мер недостаточно субъективного опасения лица относительно будущей невозможности или затруднительности исполнения судебного решения. Исковые требования касаются незаконного возведения объекта капитального строительства, а не земельного участка, в отношении которого заявитель просит принять обеспечительные меры в виде ареста и запрета на регистрационные действия, — говорится в определении Арбитражного суда.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Одновременно АС РТ счел необходимым запретить Росреестру совершать регистрационные действия в отношении участков, так как это «может существенно затруднить исполнение решения суда, нарушить права истца и третьих лиц».



VIP-апартаменты хотели сдать сначала к Универсиаде, потом — к ЧМ-2018

В августе 2012 года гендиректор ПСО «Казань» Равиль Зиганшин рассказывал, что VIP-апартаменты с бассейнами и кафе вдоль моста «Миллениум» строят в противовес «поселку нефтяников», возведенному на левобережье Казанки к 1000-летию столицы Татарстана. Там же должна была появиться 20-этажная гостиница, однако строительство так и не началось. Общая территория застройки определялась в 10 гектаров.

Проект фактически «наехал» и перекрыл часть пляжа «Ривьеры». Строительство не завершено до сих пор: изначально его хотели сдать к Универсиаде 2013 года, затем — к чемпионату мира по футболу — 2018.



Однако спустя 10 с лишним лет на территории корреспонденту «Реального времени», помимо серых бетонных коробок, удалось обнаружить ржавые строительные вагончики и валявшиеся рядом конструкции. Территория по-прежнему огорожена, однако залезть внутрь не составляет труда.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

И только сейчас власти Казани с подачи прокуратуры обратились в Арбитражный суд Татарстана, чтобы признать недостроенные коттеджи самовольными постройками.

— В письме речь шла о самовольных постройках вдоль моста «Миллениум», которые выявлены Инспекцией Государственного строительного надзора РТ во время выездной проверки. По Градостроительному кодексу Российской Федерации, органы местного самоуправления в таком случае обязаны принять меры (в течение 20 дней), а именно предоставить разрешительную документацию, если она имеется, либо обратиться в суд с иском о сносе. Учитывая отсутствие разрешительной документации, Управление градостроительных разрешений Казани подало исковое заявление в Арбитражный суд Республики Татарстан о признании десяти объектов незавершенного строительства самовольными постройками и обязании собственников снести их за свой счет, — сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

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Дарья Пинегина