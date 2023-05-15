Выпускные вечера в школах Татарстана состоятся не раньше 23 июня

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Проведение выпускных вечеров с соблюдением мер по обеспечению безопасности рекомендуется не ранее 23 июня, сообщает пресс-служба Минобрнауки республики.

Как уточнили в ведомстве, «Последний звонок» в этом году состоится в образовательных организациях преимущественно 22—23 мая. Что же касается выпускных вечеров, то в большинстве учреждений они состоятся с 23 по 24 июня.

Отметим, что в Год педагога и наставника школьная выпускная кампания начнется с онлайн-эфира, который пройдет 20 мая. Подключиться к нему смогут все российские школы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2019 году в Казани вместо городского праздника по случаю последнего звонка 26 июня провели большой выпускной вечер. Решение приняли для того, чтобы не сбивать выпускников с рабочего ритма перед экзаменами.



В пандемийный 2020 год для школьников столицы Татарстана последний звонок прозвенел 30 мая в онлайн-формате. Тогда сообщалось, что для проведения онлайн-линейки каждая школа сама придумала сценарий праздника и определила удобную интернет-платформу.

Два года назад общегородской последний звонок не проводился, однако из-за трагедии в гимназии №175 празднования в школах не отменялись. 29 июня на территории стадиона «Ак Барс Арена» прошел общегородской школьный выпускной.



В прошлом году в Казани последний звонок состоялся 24 мая.



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Максим Кокунин