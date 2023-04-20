«Нам нужно понимать свои ресурсы»: МЧС Татарстана показало, как готовят защитные сооружения в Казани

МЧС Татарстана провело блог-тур, чтобы показать, как в настоящий момент выглядят городские укрытия

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В Татарстане, как и по всей России, с осени прошлого года инвентаризируются и приводятся в порядок защитные сооружения гражданской обороны. Несмотря на то, что эта работа ежегодная, вокруг нее распространяется множество фейков. Как уверяют специалисты, паника вокруг этой темы создается искусственно на фоне проведения специальной военной операции на Украине. На деле же плановые работы, проводимые уже более 20 лет, попросту не могли ранее так открыто афишировать в силу их стратегической важности. Однако сейчас, для того чтобы показать гражданам, что их мирной жизни ничего не угрожает, представители ведомств, в чьей ответственности находятся эти объекты, готовы приоткрыть некоторые тайны. Так, МЧС республики провело для журналистов и блогеров тур по нескольким сооружениям. На мероприятии побывал и корреспондент «Реального времени».

Татарстан и другие регионы ПФО находятся в режиме базовой готовности

Еще в ноябре 2022 года в Госдуме заявили о необходимости проверить все бомбоубежища в России и отремонтировать в случае необходимости. При этом стоит отметить, что к числу таких объектов относятся и заглубленные подземные помещения, находящиеся в обычных многоквартирных домах. Так, к концу декабря в Казани было проверено 4,4 тысячи подвалов, что составляет почти 96% от их общего числа. Уже в январе этого года раис Татарстана Рустам Минниханов поручил в ускоренном режиме подготовить убежища и системы оповещения.

После того как данная информация появилась в Сети, среди населения республики начали распространяться различные слухи о подготовке граждан к возможному удару. Но так ли это на самом деле?

Напомним, с 20 октября в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях указом президента России Владимира Путина было введено военное положение. В приграничных с Украиной и новыми регионами субъектах был введен средний уровень реагирования. Речь идет о Крыме и Севастополе, а также Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Действительно, в этих регионах с того же дня была начата серьезная работа по подготовке защитных сооружений гражданской обороны и линии соприкосновения. Стоит отметить, что их территории неоднократно подвергалась обстрелам с украинской стороны, а также на них пытались проникнуть диверсионные группы. Но все они находятся на самой границе, и уровень их реагирования предусматривает данные меры.

Что же касается Татарстана, то он был отнесен к группе субъектов, где действует «уровень базовой готовности». Такой режим действует и в остальных регионах Приволжского федерального округа. В этом же случае главы муниципалитетов наделяются дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности граждан и предприятий, но проверка убежищ к ним относится лишь косвенно.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

«Основной способ обеспечения безопасности жителей — своевременная эвакуация»

В организованном для журналистов и блогеров блог-туре принял участие заместитель министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана Радик Гисмятов. Он пояснил, что работа по содержанию защитных сооружений проводится ежегодно и уже более 20 лет. Ранее она не афишировалась так открыто, но сейчас вокруг нее появилось множество мифов, которые пугают обычных граждан.

Для того чтобы развеять волнения, специалисты гражданской обороны решили рассказать населению об этой работе и уточнить все ее нюансы. В том числе, как отметил Гисмятов, одной из главных целей раскрытия этой информации является просвещение людей. Поэтому первое, о чем рассказал заместитель министра, было то, что любая угроза, какой бы она ни была, становится известной заранее. Для выявления таких угроз, их прогнозирования и предупреждения населения о возможной опасности работает целый ряд ведомств. В их число попадает и центр обработки вызовов экстренной службы «112». Однако еще до его посещения Гисмятов прояснил важный нюанс:

— Основной способ обеспечения безопасности наших жителей — это все-таки своевременная эвакуация. Поэтому мы очень плотно работаем с исполкомом, чтобы понимать, сколько у нас всего жителей — детей, стариков, инвалидов, студентов, иностранцев. Мы это все раскладываем для того, чтобы в случае необходимости понимать, как мы будем эвакуировать каждую из этих категорий. Допустим, детей, инвалидов и стариков вывозят заранее. Это называется «частичная эвакуация». Во время нее вывозится сложномобильная часть населения. И от этого зависит очень много факторов. Например, если это больные, то им нужно медицинское сопровождение и так далее, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Когда речь идет о защитных сооружениях, то в первую очередь важно понимать, что они предназначаются для рабочих смен региональных предприятий, у которых есть важное задание.

— Поэтому, если взять историческую составляющую, вот эти, как вы говорите, бомбоубежища, но все-таки правильно говорить — защитные сооружения, все же предназначены для того, чтобы те предприятия и организации, которые остаются работать, могли там укрывать своих сотрудников. Изначально они предназначались только для этого, потому что все население всегда вывозили, — подчеркнул Гисмятов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В тоже время, по его словам, на сегодняшний день есть пример того, как люди могут укрываться в подобных сооружениях, но это лишь потому, что соответствующие органы вовремя не выполнили свою работу.

— Да, специфика специальной военной операции на Украине показывает, что граждане размещаются в подвальных помещениях. Видимо, это как раз не предусмотрели. Ну и, говоря о новых регионах, надо помнить, что это раньше была Украина, и те подразделения, которые должны были организовать своевременную эвакуацию, не сработали. Нужно было просто людей вывезти. Огромное количество людей было вывезено в Россию. И это уже когда мы начали заниматься тем, чтобы эвакуировать их, — подчеркнул Гисмятов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

«У нас основной персонал диспетчеров — это девушки. Главные их преимущества — это стрессоустойчивость и многозадачность. Мужчины так не могут»

Первой точкой блог-тура стал центр обработки вызовов экстренной службы «112». Там заместитель министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана Радик Гисмятов рассказал — ключевая задача его работников заключается не только в том, чтобы самостоятельно оказать помощь обратившимся гражданам, но и направить к ним экстренные службы. Как подчеркнул Гисмятов, такая работа является очень тяжелой и быстро приводит к выгоранию

— У нас основной персонал диспетчеров — это девушки. Главные их преимущества — это стрессоустойчивость и многозадачность. Мужчины так не могут. Помимо них, у нас здесь работают психологи, и при необходимости они дают консультации. Они выводят из стрессовой ситуации обратившегося гражданина, чтобы ему можно было максимально оказать помощь. Потому что во время волнения не все граждане могут даже четко сформулировать свое местоположение, — пояснил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Данная служба приняла первые звонки в 2009 году. Однако первое знаковое и серьезное испытание произошло лишь в 2013 году — во время Универсиады. По словам замминистра, на номер службы звонили жители Китая, Индии, стран Африки и других. При этом их английский язык кардинально отличается от норм и имеет десятки различных акцентов.

— Тогда мы работали со студентами, мы увидели в них огромный потенциал. Многие из ребят получили хороший опыт и потом рекомендации от нас. Знаю, что некоторые из них пошли работать переводчиками в крупные организации, — сказал он.

Сейчас «112» находится в составе МЧС Татарстана как подведомственное учреждение. По каждой тематике обращений у ее специалистов есть отдельный алгоритм работы. По словам Гисмятова, если человек «нашел гранатомет», то это относится к деятельности МВД, Росгвардии или ФСБ. Поэтому такое обращение отправляется в соответствующие структуры, которые впоследствии отмечают в пришедшей карточке степень своего реагирования.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

«Мы не скрываем, что есть проблемы»

Второй точкой блог-тура стало обычное жилое здание в Авиастроительном районе Казани. Его подвал, благодаря совместной работе специалистов гражданской обороны и управляющей компании, был перепрофилирован под защитное сооружение. Его жильцам известно о наличии укрытия, в котором одновременно могут находиться 960 человек. При этом стоит отметить, что в доме проживает всего 152 гражданина. Как рассказал представитель УК, всего на этой улице находится пять таких домов и в случае угрозы они смогут обеспечить безопасность для 3 тысяч человек.

Радик Гисмятов пояснил, что после Великой Отечественной войны в Советском Союзе строились дома по типовым проектам, которые подразумевали подвальные помещения с высокими потолками и укрепленным полом. Далее, в 60—70-х годах, появились хрущевки и другие проекты, которые уже не имеют бетонного пола, но тем не менее построены крепко. При минимальных вложениях — разместить скамейки, столы и санузел — подвалы таких зданий могут свободно превращаться в укрытия. Однако за все это время накопилось огромнейшее количество мусора, вследствие чего представителям гражданской обороны, МЧС и УК предстоит провести совместную масштабную работу с исполкомом Казани для обустройства.

— Мы не скрываем, что есть проблемы. Мы о них знаем и решаем, но не надо ждать чуда, что это так, хоп — и решится. Это большой фронт работ, и мы надеемся, что жители нам помогут. Давайте честно, мы были в подвалах не только Казани и везде видели то, что люди устраивают свои склады. Когда мы приходим и начинаем наводить порядок, то слышим в свой адрес очень много негатива, — сказал замминистра.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

На вопрос о том, как много людей помогает в обустройстве подвалов, Гисмятов ответил вопросом: «А сколько людей обычно заинтересованы ходить на субботники»? В то же время МЧС не может заставлять, принуждать граждан убирать свои вещи из таких помещений, поскольку большая часть из них — это собственники. Поэтому слова о необходимости освобождать свои подвалы в большинстве случаев носят лишь рекомендательный характер, так как в правовом поле все находится только в руках жильцов.

— В советское время это все было проще, потому что собственных жилых помещений не было. Квартиры выдавались, и государство могло требовать, чтобы здесь было чисто. Сейчас очень сложно работать и приходится договариваться, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Также большой проблемой на сегодняшний день является то, что в огромном количестве подвальных помещений появились незаконные магазины, спортивные залы и различные организации, которых там быть не должно. В МЧС и МВД регулярно поступают обращения на этот счет, и, как отметил Гисмятов, по 60% таких жалоб действительно подтверждается незаконность. По его словам, вопрос взаимодействия с собственниками очень сложный, так как был когда-то упущен и сейчас никак не регулируется в правовом поле.

«Нам нужен цивилизованный подход»

Что касается такого подвала, то, как пояснили специалисты гражданской обороны, для его полного функционирования необходим запас продуктов и воды на трое суток, посадочные места, а также мужские и женские туалеты. Также, по их словам, при переходе с мирного на военное время первоочередная задача заключается в том, чтобы через УК провести дооборудование таких помещений. Однако в этом случае речь идет не о еде и скамейках, а о специальных укреплениях в виде железобетонных колон. В случае необходимости они будут спускаться в подвал через слуховые окна и другие специализированные проемы.

Но все это касается лишь домов советской постройки, так как современный жилой фонд зачастую не имеет возможности укреплять свои подземные помещения. В МЧС признали, что в случае возможной угрозы такие новостройки без должной защиты могут попросту сложиться и накрыть собой людей, спустившихся в подвал. Как следствие, укрываться в таких домах попросту нельзя, поэтому в настоящее время ведется серьезная работа по тому, как можно было бы укрепить подобные постройки и сделать их более надежными.

— Мы на ближайшем Совете безопасности будем рассматривать вопрос о том, что необходимо провести совместное обследование подвальных помещений. Должны прийти строители и четко сказать: вот это и это нужно усилить. После этого уже будут проведены соответствующие мероприятия. Это же касается и подземных парковок, — подчеркнул замглавы МЧС.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

По его словам, все защитные сооружения рассчитываются из количества жителей и для этого нужны точные цифры:

— Это еще раз к тому, что нам нужен цивилизованный подход. Это не значит, что «Большой брат» следит за тобой. Нам нужно понимать свои ресурсы. Даже по практике пожаров, когда мы приходим в эти «резиновые квартиры». По прописке там живут два человека, а на деле — 30. Небольшая комнатка, а там двухъярусные кровати и вещи в нагромождении. Мы, например, можем предполагать, что в Казани 1,3 миллиона или 1,6 миллиона человек. А ведь еще же есть большое количество приезжих, гостей, родственников. Эти нормативы не урегулированы, и это составляет большую проблему, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Защитные сооружения — это все сооружения подземного и заглубленного пространства. Поэтому к таким объектам относятся не только подвалы многоквартирных домов, но и погребы частных. Более того, такие помещения также не могут рассчитываться на одну семью, ведь в случае эвакуации в них будут прятать и людей из городов. Отметим, что в современных условиях для комфортной жизни одному человеку необходима площадь в 6 кв. метров, а в период опасности она сокращается до 0,6 «квадрата», или 60 кв. сантиметров. То есть даже если укрытие представляет собой не подвал отдельно взятого частного дома, а просторное помещение в подземелье многоэтажки, то при полной загруженности люди будут стоять вплотную, как в забитом автобусе.

Отдельно отметим, что подвальное помещение жилого дома рассчитано лишь на защиту от осколков снарядов, беспилотников и патронов. Таким образом, оно может быть лишь временным укрытием, так как для граждан в первую очередь в случае опасности будет проводиться эвакуация. Они же не способны защитить от радиации, а их вентиляция представляет собой слуховые окна.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

«Ядерный взрыв в таком укрытии переживут более двух тысяч человек»



Последним объектом блог-тура стало настоящее убежище одного из городских предприятий. Оно отличается не только своими масштабами от подвального помещения жилого дома, но и возможностями. Например, в нем имеется фильтровентиляционная установка, которая с помощью избыточного давления не дает попасть в укрытие радиоактивной пыли. Кроме того, в таком месте есть дизельные генераторы, фильтры для воды, склады с запасами необходимых вещей, продуктов и медикаментов. Оно также имеет герметичные стальные двери, и в случае чего «ядерный взрыв в таком укрытии смогут пережить больше двух тысяч человек».

Вход в такое укрытие состоит из нескольких блоков, на каждом — стальные двери. В случае ядерного удара двери закрываются и не дают попасть грязному воздуху внутрь. Также если город останется без электричества, энергопитание такого убежища обеспечат автономные источники. Кроме того, внутри сооружения имеется специальная телефонная линия, по которой можно связаться с другими такими же укрытиями.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В укрытии имеются туалеты, учебные классы наподобие тех, что были в школах, медпункт и десятки помещений для работы. В качестве запасов на складах здесь находятся коврики, надувные матрасы, пледы, сухие пайки, ручные дозиметры и даже туалетная бумага. Что касается чистой питьевой воды, то ее здесь около 40 кубометров. В одном из залов стоит немецкое пианино 1820 года, а неподалеку от него двух-трехъярусные кровати советских времен.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Организация, работающая в военное время, осуществляет свою деятельность посменно. На территорию предприятия из зоны рассредоточения (не зона эвакуации) будет доставляться смена, которая должна выполнить задание и вновь уехать.

В случае если существует риск применения какого-либо оружия, то в ее производственное здание подается сигнал, и вся смена под руководством своего начальника спускается в такое укрытие. Семьи работников будут также находиться в зонах рассредоточения. Все остальные граждане будут эвакуированы в безопасные зоны и до прекращения конфликта не смогут вернуться в город.

1 / 36 Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

Максим Кокунин

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