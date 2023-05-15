Второй тур президентских выборов в Турции состоится 28 мая

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Глава ЦИК Турции Ахмет Енер официально объявил, что 28 мая пройдет второй тур президентских выборов. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Наша организация постановила на основании сложившейся ситуации, когда ни один кандидат не набирает 50% голосов, провести второй тур президентских выборов в воскресенье, 28 мая. Такое состоится впервые в истории Турции, — заявил он.

По его словам, по состоянию на 15.15 Эрдоган получает 49,51% голосов, Кылычдароглу — 44,88%, Оган — 5,17%, при этом все еще не подсчитаны результаты более 35 тысяч бюллетеней избирателей, голосовавших за рубежом. Подсчет голосов с участков в Турции завершен на 100%.



Фото: wikimedia.org

Напомним, к утру понедельника в Турции были обработаны 99,9% бюллетеней на выборах президента. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,35% голосов. Окончательные итоги выборов президента должны быть опубликованы 19 мая в официальной газете.



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Максим Кокунин