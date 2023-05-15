Еврокомиссия прогнозирует инфляцию в России на уровне 6,4% в 2023 году

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Инфляция в России в 2023 году будет на уровне 6,4%, спустя год — на отметке 4,6%. К такому выводу пришла Еврокомиссия.

Как говорится в Весеннем экономическом прогнозе ЕК на 2023—2024 годы, спад российской экономики по итогам нынешнего года составит 0,9%. Но уже в следующем году ВВП страны перейдет к росту и достигнет 1,3%.

Специалисты прогнозируют, что безработица в стране в ближайшие два года будет варьироваться на уровне 3,7—4%.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Напомним, Россия оказалась среди мировых лидеров по темпам замедления инфляции. Всего инфляция в начале весны замедлилась в 102 странах.

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Айрат Назипов