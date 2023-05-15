Мужу Елены Блиновской предъявили обвинение в соучастии в неуплате налогов

Фото: youtube.com/Света вокруг Света

Мужу блогера Елены Блиновской предъявили обвинение в соучастии в уклонении от уплаты налогов, сообщили в пресс-службе СК России.



— Алексей Блиновский обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, — сказано в сообщении.

Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании Блиновскому меры пресечения. Сейчас устанавливается причастность фигурантов и их пособников к совершению иных экономических преступлений.

Елену Блиновскую задержали 27 апреля за уклонение от уплаты налогов на 918 млн рублей. По информации следствия, блогер занизила полученные доходы и не уплатила налог за 2019—2021 годы. Ее задержали, когда она пыталась пересечь границу России на автомобиле. Российские правоохранительные органы направили в ОАЭ международное поручение для подтверждения наличия в стране ее имущества.

В начале мая банковские счета блогера арестовали в рамках дела о неуплате налогов, после чего Блиновская выплатила 10 из более чем 918 миллионов рублей неуплаченных налогов.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко