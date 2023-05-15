В России возбудили 32 уголовных дела по факту пыток военных в плену ВСУ

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В России возбудили 32 уголовных дела по факту пыток военнослужащих в украинском плену, рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

— В результате совместной работы с Минобороны, ФСБ, МИД, МККК, а также во взаимодействии с украинской стороной удалось освободить и возвратить домой, в Россию, 168 гражданских лиц, незаконно удерживаемых на территории Украины (дальнобойщиков, моряков, сотрудников предприятий), сотни российских военнослужащих, находящихся в плену, в защиту которых к нам обращались их родители, жены, дети, — цитирует ее «РИА Новости».

Также, по ее словам, было оказано содействие 6 533 эвакуированным гражданам в решении различных правовых и социально-бытовых вопросов.

Фото: Минобороны России (архив)

В начале мая Минобороны России сообщило, что в результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены трое военнослужащих — летчиков ВКС.



Напомним, 26 апреля сообщалось, что из украинского плена в Россию возвращены 40 военных. Еще двумя неделями ранее в результате обмена военнопленными удалось вернуть на территорию страны 106 военнослужащих.



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Максим Кокунин