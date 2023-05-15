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Главой горздрава Набережных Челнов стал Рустам Нугманов

08:24, 15.05.2023
Главой горздрава Набережных Челнов стал Рустам Нугманов

Новым начальником управления здравоохранения Набережных Челнов стал Рустам Нугманов, который ранее принял пост в статусе исполняющего обязанности после ухода Александра Николаева, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Сегодня утром его официально представил мэр города Наиль Магдеев, отметив, что у Нугманова накоплен достаточный опыт для руководства горздравом.

Напомним, Нугманов окончил КГМУ в 2010 году, ранее исполнял функции заместителя главы управления здравоохранения Челнов.

Также в мэрии представили нового начальника управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения, им стал Руслан Вильданов.

Фото: пресс-служба мэрии Набережных Челнов

Ранее Вильданов занимал должность помощника руководителя исполкома города, а начинал свою к карьеру с управления по делам молодежи.

— Два управленца идут работать с желанием! — передают в пресс-службе слова мэра Набережных Челнов.

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Илина Хакимова
ОбществоВласть Татарстан

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