Тайип Эрдоган лидирует в 1-м туре после подсчета девяти процентов голосов
Реджеп Тайип Эрдоган набирает 59,5% голосов на выборах президента Турции, Кылычдароглу — 34,8% на президентских выборах после подсчета бюллетеней из более 9% избирательных урн. Об этом сообщает телеканал A Haber.
Главным соперником действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана является Кемаль Кылычдароглу. Оппозиционный политик выступает за сближение со странами Запада.
Огласить предварительные результаты Высший избирательный совет Турции (YSK) обещал ночью. Окончательные итоги должны быть опубликованы 19 мая в официальной газете.
Если никто из кандидатов не наберет 50 процентов голосов, состоится второй тур. Он намечен на 28 мая.
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