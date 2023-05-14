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Тайип Эрдоган лидирует в 1-м туре после подсчета девяти процентов голосов

19:01, 14.05.2023
Тайип Эрдоган лидирует в 1-м туре после подсчета девяти процентов голосов
Фото: kremlin.ru

Реджеп Тайип Эрдоган набирает 59,5% голосов на выборах президента Турции, Кылычдароглу — 34,8% на президентских выборах после подсчета бюллетеней из более 9% избирательных урн. Об этом сообщает телеканал A Haber.

Главным соперником действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана является Кемаль Кылычдароглу. Оппозиционный политик выступает за сближение со странами Запада.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Огласить предварительные результаты Высший избирательный совет Турции (YSK) обещал ночью. Окончательные итоги должны быть опубликованы 19 мая в официальной газете.

Если никто из кандидатов не наберет 50 процентов голосов, состоится второй тур. Он намечен на 28 мая.

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Елизавета Пуншева
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