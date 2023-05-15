Американский миллиардер Джордж Сорос опроверг слухи о своей смерти

Фото: wikipedia.org/World Economic Forum

Американский миллиардер Джордж Сорос опроверг появившуюся в социальных сетях информацию о своей смерти, сообщает RT.



— Слухи, что у меня был сердечный приступ, полностью ложны, — сказал миллиардер. Он добавил, что абсолютно здоров.

Известный миллиардер из США Джордж Сорос, помимо прочего, носит степень почетного доктора Казанского федерального университета (КФУ). Эту степень ему присвоили 18 октября 1998 года. Сорос числится в списке почетных докторов университета на сайте КФУ наряду, к примеру, с экс-президентом Турции Абдуллахом Гюлем и американским дипломатом Джозефом Вернером Ридом-младшим.

В 2020 году Сорос считал важным выделить $1 млрд на создание глобального университета для борьбы с авторитарными правительствами и изменением климата. Он указывал, что эти две проблемы являются вызовами, угрожающими выживанию цивилизации.

По состоянию на сентябрь 2019 года состояние Джорджа Сороса оценивалось в 8,3 млрд долларов США.

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Маргарита Головатенко