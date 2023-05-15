Владимир Путин: «Казань подтверждает статус авторитетной площадки для проведения деловых мероприятий»

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам XIV Международного экономического форума «Россия — исламский мир: KazanForum». Текст опубликован на сайте Кремля.

— Вновь столица Республики Татарстан радушно встречает гостей из многих стран, подтверждает свой статус авторитетной, востребованной площадки для проведения масштабных и представительных деловых мероприятий. Россию связывают с мусульманскими государствами традиционно тесные, доверительные отношения как по двусторонней линии, так и в рамках взаимодействия с Организацией исламского сотрудничества, — сообщил Путин.

Президент выразил уверенность, что деятельность Группы стратегического видения «Россия ‒ исламский мир» и Международного экономического форума помогут укрепить взаимодействие между бизнес-сообществами России и мусульманскими странами, а также откроют новые возможности для совместных проектов на межрегиональном и межгосударственном уровне.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Сегодня исламские страны активно развиваются, добиваются ощутимых достижений в торговле и финансовой сфере, в инновациях и научно-прикладных исследованиях. Россия открыта для самого широкого делового и гуманитарного сотрудничества с ними. Мы заинтересованы в укреплении налаженных связей и обретении новых партнеров, в продвижении аграрной и промышленной кооперации, создании новых транспортно-логистических цепочек, — добавил глава государства.

На прошлых выходных раис Татарстана Рустам Минниханов призвал провести мероприятия в рамках KazanForum на высоком уровне. Он подчеркнул, что самого серьезного внимания требует обеспечение безопасности.

Традиционно мероприятие соберет в столице Татарстана тысячи гостей со всего мира. Подробности о предстоящих событиях можно узнать в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов